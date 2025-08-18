49 fok a lelátón, rosszullétek, elmaradt meccsek – embertelen körülményeket emleget a fehérvári kéziklub saját tornája után

Háromnapos kézilabda-fesztivált rendeztek Székesfehérvárott, de a rendező Alba Fehérvár KC embertelen körülményeket említ az eseményről szóló beszámolójában.

A klub Facebook-oldalán az olvasható: „a körülmények rossz fényt vetítenek a rendezvényre, a klubra és bizonyos értelemben Székesfehérvárra is”.

A legnagyobb problémát az okozta, hogy a tornát a Köfém Sportcsarnokban rendezték, amelyről kézilabdás berkekben köztudott, hogy „nyáron pokolian meleg, télen elviselhetetlenül hideg. A hétvégén megrendezett Caring Kupa három napján összesen 15 csapat, közel kétszáz sportolója lépett pályára a csarnokban, sokszor 40-45 fokos körülmények között. A harmadik napon, az U20-as mérkőzésen mérték a legmelegebbet, 49 fok volt a lelátón.

A szaharai, trópusi körülmények között a sportolók közül többen rosszul lettek, egyes mérkőzések a rendezők döntése alapján nem is került megrendezésre a csarnokban uralkodó hőség miatt. Rengeteg néző és szurkoló jelezte, hogy a lelátón elviselhetetlen a hőmérséklet, több szülő pedig nem engedte pályára lépni gyermekét a hőség miatt

– számol be a nem mindennapi körülményekről az Alba Fehérvár.

A székesfehérvári kéziműhely a magyar szövetségtől képzőközponti besorolást kapott, ez egyet jelent azzal, hogy a klubnak évente több alkalommal kell tornát rendeznie, valamint képzési napokat tartania.

„Régóta lutri azonban nyári felkészülési programot szervezni a Köfém Sportcsarnokban – ugyanis, ha egy, a múlt hetihez hasonló hőhullám idejére esik a rendezvény, akkor elviselhetetlen katlanná válik a csarnok. A szövetségi ellenőrnél több csapat panasszal élt a körülmények miatt, szerencsére azonban komolyabb egészségügyi probléma nem merült fel, ami egyértelműen a csapatok sportolóinak, edzőinek a hozzáállásán, kitartásán múlt” – írja a fehérvári csapat.

A felnőttek tornáján a BL-induló horvát RK Podravka, valamint az EL-szereplő Mosonmagyaróvár is részt vett, míg a fiatalok viadalán a házigazda Alba Fehérvár, a Budaörs, az MTK, a Vasas, a NEKA és a Nemesvámos mérkőzött meg egymással.