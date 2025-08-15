„Nem nevelünk huligánokat!” – véget érhet az utcai bunyóba keveredő junior Eb-bronzérmes bokszoló pályafutása

Renato Nica, aki a junior ökölvívó Európa-bajnokság 54 kg-os kategóriájában bronzérmet szerzett, augusztus 11-én megszökött egy edzőtáborból, majd a városban megtámadott egy másik 16 éves sportolót.

A Gazeta Sporturilor azt írta, az incidens egy lány miatt történt, a felek egy játékterem előtt találkoztak, ahol Nica előbb egy brutális horoggal leterítette az egyébként kickboxos Bogdan Savát, majd még egyszer megütötte és megrúgta.

Az áldozat szülei másnap tettek írásbeli feljelentést, a rendőrség büntetőeljárást indított, és Nicát letartóztatták. Sava édesapja elmondta, hogy bár fia is küzdősportoló, de nem reagált az agresszióra, mert a fegyelmezett nevelés ezt tanította neki.

Vasile Catea, a Román Ökölvívó Szövetség elnöke elítélte a történteket, és kijelentette, a fiatal sportoló karrierje véglegesen lezárult.

Nem nevelünk huligánokat! Értem, hogy egy tehetséges gyerek, de ez nem mentség a az agresszív viselkedésére

– mondta.