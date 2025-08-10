„Mondhatnám, hogy lehetne hiányérzetem, de nincs” – megvan a magyarok első aranyérme a Világjátékokon

Senánszky Petra aranyérmet nyert 50 méteres uszonyos gyorsúszásban a kínai Csengtuban zajló Világjátékokon, vasárnap. A Debreceni Búvárklub sportolója – aki ennek a számnak 2017 óta világcsúcstartója – a magyar küldöttség első aranyérmét szerezte Csengtuban, pályafutása során pedig hatodik alkalommal állhat dobogóra a nem olimpiai sportágak versenyén, írja az MTI.

A 17 éves Turucz Zoé a negyedik helyen végzett 50 méteren.

Senánszky a közösségi oldalán korábban azt írta, hogy pályafutása negyedik, és valószínűleg utolsó Világjátékok-indulására készül, a győzelmét követően pedig az M1-en kifejtette, hogy egy ideje már inkább a hagyományos medencés úszásban versenyez.

Nagyon örülök, hogy ilyen jól ment, és közel voltam a világcsúcsomhoz. Nem úgy készültem, mint korábban az uszonyos úszóversenyekre, de azért beépítettük az edzésekbe, és ezek szerint nagyon jó formában vagyok

– mondta.

Hozzátette, hét századmásodperc nagyon kevés, de valószínűleg kijöttek azok az apróságok, amiket nem tudott csiszolgatni, mert elsősorban nem erre a sportágra összpontosított. Mint rávilágított: a kiúszás során az utolsó delfinmozdulatnál már fent volt a víz tetején, és az utolsó benyúlása sem volt az igazi.

Mondhatnám, hogy lehetne hiányérzetem, de nincs

– szögezte le.

Később összejött az első magyar világcsúcs is

Az uszonyosúszó Kiss Nándor világcsúccsal nyerte meg a férfi 400 méteres felszíni úszást:

a Mátrai Erőmű Búvárklub sportolója a saját világrekordját javította meg, amit idén március 28-án szintén Csengtuban ért le. Akkor 2:54.64, most pedig 2:52.68 perc alatt teljesítette a távot.

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege két arany-, öt ezüst- és három bronzérem:

a búvárúszó Törőcsik Zsófia az uszony nélküli számban végzett a második helyen, Blaszák Lilla országos csúccsal a 200 méteres felszíni úszásban, ahogyan Szabó Szebasztián is a férfi 100 méteres uszonyos versenyszámban, Kiszli Vanda pedig maratoni kajakban kétszer is,

az uszony nélküli számban végzett a második helyen, országos csúccsal a 200 méteres felszíni úszásban, ahogyan is a férfi 100 méteres uszonyos versenyszámban, pedig maratoni kajakban kétszer is, Tóth Alexa a ju-jitsu sportág ne-waza kategóriájában, Mozsár Alex 400 méteres felszíni úszásban, Bujdosó Zoltán tájékozódási futásban lett harmadik.