A felnőtt csapattól az Eb-szereplés is történelmi volt, erre a juniorok behúztak egy világbajnoki érmet

Feröer-szigetek történetének első érmét szerezte az U21-es kézilabda-válogatott, miután a világbajnokságon harmadik helyen zárt.

A svédek elleni bronzmeccs első félideje nem volt zökkenőmentes, többször is a sárga mezesek kerültek lépéselőnybe, a különbség kétszer is két gólra nőtt, de sikerült ledolgozni félidőre. Miután 12–12-ről folytatódott a találkozó, először 17–16-nál kerültek előnybe a feröeriek, de a legmeghatározóbb időszak egy 4–0-ás sorozat volt, amivel 22–18-ra elléptek. Az utolsó percre is még három gól maradt az előnyből, innen pedig nem tudtak visszakapaszkodni a svédek, végül a Feröer-szigetek csapata 27–26-ra nyert.

Sikerével Feröer-szigetek lett a legkisebb nemzet, amely valaha érmet szerzett az IHF világbajnokságon.

A feröeri felnőtt csapattól az is tündérmese volt, amikor kijutott a 2024-es Eb-re, majd újabb csodát tett és világbajnoki szereplésre is készül. Ezúttal az U21-es válogatottja pedig az első érmét is megszerezte, pedig néhányan 45 fős faluból érkeztek. Egészen bámulatos, amit a kis skandináv ország elért az elmúlt években.