Kuczora megúszhatta az orrtörést, simán nyert a kéziválogatott

Az első öt magyar támadás góllal zárult, míg a vendégek közel öt és fél percig nem tudtak betalálni, így korán ellépett az Eb-bronzérmes. A szurkolók a nyolcadik percben magyar és ukrán nyelvű molinókkal kívántak boldog nőnapot a pályán lévőknek. A 13. perc végén az addig háromszor eredményes Kuczora Csenge maradt lent egy védekezés után és szorult ápolásra azt követően, hogy az egyik ukrán játékos lövés után a kezével eltalálta az arcát.

Az M4 Sport riporterének információi szerint a balátlövőnek nem tört el az orra.

A vendéglátók fokozatosan növelték előnyüket, a 22. percre érte el a különbség a tíz gólt (15-5). Két percre rá egy újabb molinóval köszönték meg a drukkerek a tavalyi év remek eredményeit a válogatottnak, amely az első játékrész második felében a fiatal játékosoknak is lehetőséget adva is magabiztos, nyolcgólos előnnyel vonulhatott szünetre.

A fordulást követően Bukovszky Anna két kivédett hétméteressel szállt be a magyar kapuba, ennek is volt köszönhető, hogy ezt a félidőt is 5-0-s sorozattal kezdte Golovin együttese. A folytatásban is fokozatosan tudott növelni előnyén, 19 gólos sikerét állva tapsolta meg a közönség.

Szemerey Zsófi nyolc, Bukovszky Anna hat védéssel vette ki a részét a sikerből.

Az ukrán együttesben Balog Judit, a Vasas kapusa hat magyar lövést hárított, az Alba Fehérvárt erősítő Tamara Smbatian egyszer, a kisvárdai Ljubov Roszoka kétszer volt eredményes, Lilija Gorilszka, a Budaörs beállója nem talált be.

„Nem voltunk kellően agresszívak, de összességében az a mérkőzés is nagyon jó volt. A mai találkozón a védekezés és a támadás is működött, noha természetesen tudom, hogy vannak hibáink is, amiket csiszolni kell. Ezek azért vannak, mert nagyon kevés időt készültünk most együtt” – mondta Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

Kuczora sérülése kapcsán megerősítette, hogy nincs törése a játékosnak.

Kapott egy nagyot, de rendben lesz. Ha jól tudom, kedden délután már edzenek, ott lesz egészségesen

– tette hozzá a német Thüringer HC balátlövőjével kapcsolatban.

Kézilabda, nők, felkészülési mérkőzés Magyarország – Ukrajna 35-16 (18-10)

Budapest, BUD Aréna

v.: Altmár, Horváth M.

a magyar gólszerzők: Hársfalvi 5, Faluvégi 4, Márton 4, Kovács 4, Kuczora 3, Vámos 3, Papp 2, Faragó Lea 2, Varga 2, Simon 1, Szmolek 1, Albek 1, Füzi-Tóvizi 1, Faragó Luca 1, Kukely 1.

(MTI)