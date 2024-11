Izraeliekre támadtak rá a Maccabi-Ajax meccs után, három szurkoló eltűnt

Izrael Amszterdamba küldi a légierő két repülőgépét állampolgárainak hazaszállítására, miután a holland fővárosban csütörtök éjjel izraeli labdarúgó-szurkolókat támadtak meg és bántalmaztak – jelentette be Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala péntek reggel. A kormányfő Dick Schoof holland miniszterelnökkel is beszélt az ügyben.

A csütörtöki Európa Liga mérkőzésen a Maccabi Tel-Aviv 5-0-ra kikapott az Ajax Amsterdamtól, a mérkőzés után pedig rátámadtak az izraeli szurkolókra.

A helyi hatóságok jelentése szerint tíz izraeli megsebesült, az izraeli konzulátus még keresi az áldozatokat a kórházakban és azokon a helyeken, ahol elrejtőzhettek. Három szurkoló eltűnését is bejelentették a Jerusalem Post cikke szerint.

Az X-re több videó is felkerült a támadásról (ide kattintva az egyik megnézhető, de csak erős idegzetűeknek ajánlott), földön fekvő embereket rugdostak, volt, akit autóval ütöttek el.

