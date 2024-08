Selmeczi Attila: „Ha Kristóf elvégzi ugyanazt a felkészülést, mint Tokió előtt, akkor nem kérdéses kinek szól a himnusz”

Milák Kristóf korábbi edzőjét, aki a tokiói olimpián aranyéremhez segítette tanítványát 200 pillangón a telex szólaltatta meg.

Selmeczi Attila több szemszögből értékelte a szerda estét, amikor úgy fogalmazott

„Volt bennem egy kis félsz a finálé előtt, mert Marchand nagyon jó, mondhatni, kirobbanó formában érkezett. Két dologban voltam biztos, hogy javítani tud azon az időn, amit az elődöntőben elért, és azon is, amit az előző vb-aranyérem megszerzésekor elért. Hogy 1,2 másodpercet tudott fejlődni egy év alatt, minden elismerést megérdemel. Ahogy az is, ahogy Kristóf versenyzett. Ilyen sajátságos felkészülés után mindent beleadott, köszönöm neki, hogy ilyen versenyt láttunk. És én köszönöm neki az ezüstérmet is. Ami elsőre eszembe jutott, ahogy célba csaptak, az az volt, hogy nem a tehetségesebb, hanem a jobban felkészült versenyző nyert. Mert bármennyire is tehetséges Marchand, hiszen a pillangó mellett mellen is fantasztikus úszásra képes, Kristóf a pillangóra született. Olyan adottságai, mint neki, senkinek sincsenek.

Ha ő elvégzi ugyanazt a felkészülést, mint Tokió előtt, akkor most nem kérdéses, kinek szólt volna a himnusz.