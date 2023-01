Véresre verte brazil ellenfelét az UFC új világbajnoka

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban az UFC283-as gálán Glover Teixeira (33–9–0) az üresen maradt félenézsúlyú világbajnoki címért küzdött meg Jamahal Hillel (12-1-0).

A Rio de Janeiróban, azaz hazai pályán fellépő 43 éves brazil a nyitó menetben többször is földrevitellel próbálkozott, azonban nem sok sikerrel tette mindezt. Eközben a 32 éves Hill lábrúgásokkal és ütésekkel fárasztotta rutinosabb ellenfelét. Az amerikai bunyós terve vált be végül, és bár Teixera végig harcolta az öt menetet, sok köszönet nem volt benne, megrogyva, erősen véres fejjel fejezte be végül a közdelmet.

Ezek után senki sem csodálkozott, hogy mindhárom bíró egyhangú pontozással (50-44, 50–44, 50–44) Hillt látta jobbnak, és ezzel az amerikai harcos az új félnehézsúlyú vilábajnok az UFC-ben.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Teixeira bejelentette, befejezte 21 év profi pályafutás és visszavonul.