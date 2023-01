Tükörsimán hozta a kötelezőt a kéziválogatott, most a svédeken a sor

Utolsó középdöntős meccsét 42-30-ra nyerte a magyar férfi kézilabda-válogatott a Zöld-foki Köztársaság ellen. A magyar csapat már a félidőben is hét góllal vezetett, majd a második félidőben is szép dolgokat mutatott támadásban. A mezőny legjobbjának választott Hanusz Egon mellett Bodó Richárd, Bóka Bendegúz és Rosta Miklós is szórta a gólokat. Ha a csoport utolsó meccsén a svédek nyernek Portugália ellen, akkor a magyar csapat bejut a negyeddöntőbe, egyben kijut az olimpiai selejtezőre.