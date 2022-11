A Fradi 40 gólt dobott Veszprémben, mégis kikapott

A Telekom Veszprém csütörtökön 90 gólt hozó találkozón 50-40-re legyőzte a vendég Ferencvárost a férfi kézilabda NB I-ben.

Belehúzott az FTC a meccs elején, 6-3-ra és 7-4-re is vezetett a fővárosi csapat, 12 percbe került, mire a hazaiak átvették a vezetést. A Veszprém előnye fokozatosan nőtt, miközben ebben az időszakban is inkább a támadásra helyezték a hangsúlyt a felek, szünetig pedig 46 gól esett. Még a kapusok is, a hazaiaknál Rodrigo Corrales, a vendégeknél Borbély Ádám is lőtt gólt.

A 36. percben már 34-24-re vezettek a bakonyiak, a gólgyártás tempója azonban nem esett vissza. A védekezések nem álltak össze egyik oldalon sem, így aztán potyogtak a gólok, az egész mérkőzésen egy kiállítás történt, az is az 55. percben.

Lefújás után a magyar szövetség statisztikusa, Éliás Gábor az MTI-nek elmondta, a férfi NB I-ben ezzel megdőlt az egy mérkőzésen született legtöbb gól rekordja négy góllal.

Az eddigi csúcsot a 2012 szeptemberében játszott Veszprém-Csurgó találkozó tartotta, amelyen 58-28-as hazai siker született.