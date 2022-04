Novak Djokovic elveszítette idei első döntőjét, majd szólt az orosz győztesnek, hogy jövőre is jöjjön el

A másodikként kiemelt orosz Andrej Rubljov nyerte a belgrádi salakpályás férfi tenisztornát, miután vasárnap legyőzte Novak Djokovicot.

A 24 éves bajnok hatszor is elvette a szülővárosában játszó világelső adogatását, eközben pedig egyetlen alkalommal veszítette csak el a sajátja. Ezzel már a harmadik trófeáját gyűjtötte be idén Rubljov, ráadásul először tudta legyőzni Djokovicot. Szép gesztus volt azonban a szerből, hogy a finálét követő beszédében megdicsérte az oroszt.

– mondta Djokovic.

“Belgrade and Serbia love you. Please come back to defend your title.”

