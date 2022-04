Csoportelsőként jutott ki az Eb-re a női kéziválogatott

A magyar női kézilabda-válogatott csoportelsőként zárta az Európa-bajnoki selejtezősorozatot, miután 25-19-re legyőzte Szlovákiát.

Az utolsó fordulót megelőzően is élen állt már Golovin Vlagyimir csapata és a pont nélkül álló szlovákok ellen is várható volt a győzelme. Ennek megfelelően a vendégek csak 2-1-nél vezettek, de sokat elárul, hogy negyed óra után már 10-5-re vezettek a mieink és időt is kért az ellenfél kapitánya. Szünetben már 16-9-re vezetett a magyar csapat, térfélcsere után pedig egészen 23-14-ig kilenc góllal vezetett. Az utolsó tíz percben azonban nem erőltette már meg magát a hazai együttes, az utolsó tíz percet 5-2-re nyerték a szlovákok.

Győzelmével csoportelsőként jutott ki a decemberi Európa-bajnokságra a magyar válogatott.