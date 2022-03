A világ legjobb kézilabdakapusával erősít nyáron a Győri ETO

Négyből négy kategóriában is dán győzelem született, miután kihirdette a Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) a 2021-es Év játékos és Év edzője-díj győzteseit.

A játékosoknál két kapus lett az első, a nőknél Sandra Toft, a Brest-Bretagne játékosa, aki a nyártól már a Győri Audi ETO KC-t erősíti. A 32 éves kapus ezzel a legendás Anja Andersen nyomdokaiba lépett, miután legutóbb ő nyert dánként ilyen címet, még 1997-ben.

Danish domination 🇩🇰💪🏻 The 2021 IHF World Players & Coaches of the Year are:

➡️ Female player: Sandra Toft

➡️ Male player: Niklas Landin

➡️ Coach—women’s: Jesper Jensen

➡️ Coach—men’s: Nikolaj Jacobsen

Votes came from 6 continental confederations 👉 https://t.co/vzdiQ8FBjp pic.twitter.com/94w4kGm07r

— International Handball Federation (@ihf_info) March 28, 2022