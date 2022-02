Egy év után már tovább is passzolta az NBA egyik sztárjátékosát a csapata

A Philadelphia 76ersbe szerződött James Harden, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) egyik legnagyobb sztárja.

A 32 éves olimpiai és világbajnok korábban az Oklahoma City Thundert és a Houston Rocketset erősítette, utóbbiban kilenc évet töltött el, mielőtt tavaly a Brooklyn Nets nagy nehezen megszerezte. Most mégis továbbpasszolták a játékjogát, ráadásul alig 90 perccel az átigazolási időszak vége előtt.

Breaking: The Nets are trading James Harden to the 76ers for Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond and two first-round picks, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/vIyB5uWkLZ

— ESPN (@espn) February 10, 2022