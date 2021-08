Budapest helyett Prága rendezi a női teniszvilágversenyt

Cseh sajtóhírek szerint Prágában tartják a Billie Jean King Kupa (a korábbi Fed Kupa) döntőjét, amelynek rendezési jogát Magyarországtól hónapokkal ezelőtt elvették.

A sport.cz arról ír, hogy már készítik elő a nemzetközi szövetség (ITF) és a cseh teniszszövetség közötti szerződést, a cseh kormány pedig 65 millió cseh koronát (mintegy 890 millió forintot) különít el a költségvetési tartalékból a világverseny megrendezésére. Ivo Kaderka, a Cseh Tenisz Szövetség elnöke jelentős diplomáciai sikerként számolt be a megegyezésről. A tornán az eredetileg tervezett 12 csapat vesz majd részt, a csoportbeosztás is marad a tervek szerint. Ez azért érdekes, mert Magyarország a rendező ország jogán került be a résztvevők közé.

A színfalak mögött zajló hosszú huzavona után a tavasszal eldőlt, hogy a Lázár János vezette Magyar Tenisz Szövetség nem rendezheti meg az eseményt. A hazai szervezet a koronavírus-járványra hivatkozva halasztgatta a verseny megrendezését, mígnem Dave Haggerty ITF-elnök közölte: meglepve és csalódottan fogadták a magyar szövetség áprilisi állásfoglalását, amely szerint az MTSZ a járványhelyzet miatt nem tartja megvalósíthatónak a tavaly márciusról az idén április 13-18-ra áttett budapesti finálé lebonyolítását sem. Közölte:

Az időzítés miatt az ITF-nek nem maradt más választása, mint lezárni a Magyarországgal kötött megállapodást, és másik megoldás után nézni.

Fürjes Balázs nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos még 2019 nyarán Londonban, a Queen’s Tennis Clubban jelentette be, hogy 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben Magyarország rendezi meg az átszervezés alatt álló női tenisz Fed Kupa döntőit. A rendezést a magyar szövetség előző vezetése pályázta meg, de a 2020-as, 2021-es és a 2022-es torna összesen mintegy 20,6 milliárdos költséget jelentett volna. 2020 nyarán – milliárdos adósságokat hátrahagyva – Szűcs Lajos elnök, fideszes képviselő, valamint a főtitkár, Richter Attila is távozott a szövetségből, Lázár Jánosnak pedig a romok eltakarítása lett az első feladata.