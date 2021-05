Két olimpiai érmet már szinte le is osztottak a magyarok

Egyéniben akár magyar-magyar döntőre is sor kerülhet férfi kardvívásban a tokiói olimpián. Szilágyi Áron és Szatmári András a DIGI Sport híradójának nyilatkozva egyetértettek: szívesen vívnák egymás ellen a finálét, sokkal inkább, mint például a legnagyobb rivális koreaiak valamelyik vívója ellen.

Kapcsolódó Ennyien még sohasem akarták Japánban, hogy ne legyen olimpia A japánok több mint 80 százaléka inkább az olimpia lemondását vagy új áthelyezését részesíti előnyben.

Balatonbogláron készül a tokiói olimpiára a magyar férfi kardválogatott, amely tagjai szeretnének egyéniben és csapatban is érmet nyerni Tokióban. Ez a 2019-es budapesti világbajnokságon sikerült is, csakhogy a mieink mindkét döntőt elveszítették.

Csapatban Dél-Korea 45-44-re nyert, egyéniben pedig a jelenlegi világranglista-vezető, szintén koreai Szang Uk Oh fordított a már öt tussal is vezető Szatmári András ellen. A koreai idén márciusban a budapesti Világkupa-döntőben Szilágyi Áront győzte le 15-14-re, igaz, a csapatverseny bronzmeccsén a mieink nyertek öt tussal az ázsiaiak ellen. Mi a titkuk, és hogy lehet legyőzni őket?

Elképesztően atletikus mozgásúak, ruganyosak, gyorsak a koreaiak, és olyan mozdulatokra képesek, ami számunkra, az európai izomzattal, testfelépítéssel rendelkező emberek számára elképzelhetetlen – ezzel tudnak minket meglepni

– nyilatkozta a Sport 24-nek Szilágyi Áron.

„Nekünk viszont ott van a 120 éve érlelődő magyar technika, a taktikai lehetőségek, és természetesen azért a fizikumunkkal mi is próbáljuk felvenni a versenyt velük. Az fog majd nyerni, aki inkább ki tudja domborítani a saját erősségeit, és ki tudja használni az ellenfélnek a hátrányait” – tette hozzá a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi.

A Sport 24 Szilágyinak és Szatmárinak szegezte a kérdést: szívük szerint egymással, netán valamelyik koreaival döntőznének-e Tokióban?

„Természetesen Andrist választanám!” – vágta rá Szilágyi Áron.

„Szurkolok a csapattársaimnak is egyéniben, de minden magyar vívóért, minden magyar sportolóért szorítok. Ugyanakkor vannak nagy ellenfeleink, Szang Uk Oh az egyik legnagyobb, ő vezeti a világranglistát, megnyerte a 2019-es világbajnokságot. Én szeretnék vele is megmérkőzni, mert úgy lenne teljes értékű a győzelem, hogy ha őt is le tudnám győzni.”

Hasonlóan gondolkodik Szatmári András, aki egy kis humorral is fűszerezte nyilatkozatát.

„Már csak azért is az Áront választanám, mert akkor két magyar kerülne a döntőbe, ez pedig azt jelentené, hogy mindketten nagyon jó formában vagyunk, és ez a csapatversenyre is jó hatással lenne. Ettől függetlenül mindkettőnknek meglenne egy érem, aztán egymással leküzdjük majd, hogy kié lesz az arany. Én bizakodó vagyok, hogy miután ő már nyert kettőt, akkor odaadja nekem az aranyat” – mosolyodott el Szatmári András, gyorsan hozzáfűzve: „Nyilván csak viccelek!”

A férfi kardvívók egyéni küzdelmeit július 24-én rendezik Tokióban, a csapatversenyre pedig négy nappal később kerül majd sor.