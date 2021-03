WBC: Dillian Whyte ballal küldte padlóra Alekszandr Povetkint

Tavaly augusztusban Alekszandr Povetkin ugyan kétszer is padlót fogott, ám utána egy ütéssel ájultra verte Dillian Whyte-ot azon a nehézsúlyú bokszmeccsen, amelynek az volt a tétje, hogy ki hívhatja ki a WBC (Boksz Világtanács) világbajnokát, a brit Tyson Furyt.

Nos, az orosz és a brit bunyós szombat éjjel Gibraltáron újra egymásnak feszült, ezúttal a WBC szervezet nehézsúlyú interim, azaz ideiglenes világbajnoki címéért.

A fogadóirodák egyértelműen Whyte-nak adták a nagyobb esélyt, lévén a koronavírusos megbetegedésből felépülő Povetkin formáját előzetesen nem tartották száz százalékosnak. Az orosz annak ellenére beleállt a küzdelembe, hogy nem lehetett tökéletes formában.

A profiboksz.hu szerint az első menet Whyte fölényét hozta, a másodikban kiegyenlítettebbé vált a küzdelem, míg a harmadikban ismét látványosabban Whyte felé billent a mérleg nyelve.

Dillian Whyte watches back his KO vs. Povetkin.

“No one can take that punch from me and stand up, no one.” 🗣️ pic.twitter.com/WRgXiluG0z

