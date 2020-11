Szívizomgyulladást kapott a diósgyőri hokis, akit a karantén után, vizsgálatok nélkül küldtek vissza játszani

Elmarad az NHL All Star-gálája a koronavírus miatt

Mi is írtunk arról, hogy milyen nehéz helyzet elé állítja a koronavírus-járvány a sportklubokat és edzőket: a bajnokságok és nemzetközi kupasorozatok nem álltak le, a csapatoknak tehát játszaniuk kell, még akkor is, ha a vírus megritkítja közben a sorokat. Amire akár rá is mehet egy klub idénye, ugyanakkor az életével játszhat, aki nem veszi figyelembe a protokollt, és túl korán tér vissza.

Az Átlátszó azt írja, a diósgyőri hokicsapatnál nem követték az előírásokat, legalábbis a sportorvosi protokollt, mert a pozitív koronavírus-teszt miatti 10 napos karantént ugyan kivárták, de utána visszaküldték játszani a finn légióst, Mikko Pukkát.

Az orvosi vizsgálatokat csak ezután végezték el, és kiderült, hogy a 38 éves finn hokis szívizom-gyulladásban szenved, ami alsó hangon 3 hónapos kihagyást jelent, de legrosszabb esetben a pályafutása végét is jelentheti.

A Diósgyőr szerdán a honlapján jelentette be, hogy Pukka távozott, miután az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy „a hátvéd egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, hogy a szezon hátralévő idejében játékával segítse a csapatot”.

Ez az eset is rámutat a helyzet fonákságára, Pukkának normál esetben az első negatív tesztje után is még 2-4 hetet pihennie kellett volna, valamint kardiológiai és sportorvosi vizsgálaton átesnie, mielőtt visszakapja a sportorvosi engedélyét. A csapatoknak hivatalosan minden pozitív esetet jelenteniük kell az Országos Sportegészségügyi Intézetnek (OSEI) és a szövetségnek, de az Átlátszó cikkéből kiderül, az OSEI-ben kevesebb fertőzött sportolóról tudni, mint amennyiről a csapatokkal kapcsolatban olvasni lehetett.

A szövetség azt kommunikálta, hogy adatvédelmi okok miatt hozzájuk nem jut el, hogy melyik csapatnál ki fertőződött meg, de a szabály az, hogy ha bárkivel kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy megfertőződött, vagy kontaktszemélynek számít, akkor el kell különíteni. Így aztán el is maradt egy rakás meccs, mert egyes csapatok a karanténban lévők miatt nem tudtak kiállni, de az még mindig jobb opció, mint egy szívizomgyulladás.

