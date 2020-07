Mégsem vonul vissza a magyar válogatott átlövő

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia (DKKA) csapatát erősíti a 2020-21-es szezonban Bulath Anita, írta az MTI.

A dunaújvárosi csapat szerdán megkezdte a felkészülést a 106-szoros válogatott irányítóval kiegészülve, akiről márciusban még úgy hírlett, hogy befejezi pályafutását.

Befejezi pályafutását a 106-szoros válogatott kézilabdázó Öt új játékost igazolt a következő idényre a DVSC női csapata

Egy új feladat, nagyon izgalmas szakmai kihívás is vár rám Dunaújvárosban. A pályán csak egy szezont tervezek, a DKKA-nál viszont hosszú távon

Amellett ugyanis, hogy irányítóként erősítem a felnőtt csapatot, szerepet kaptam az utánpótlás-nevelésben is” – idézte a klub közleménye a 36 éves játékost.

A dunaújvárosi születésű klasszis előbb NB I-es csapattársaival ismerkedett meg régi-új együttesében.

A Vágó Attila irányította gárda háromnapos csapatösszetartással nyitotta meg a szezont a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bogácson.

„Egy kicsit munka, egy kicsit kikapcsolódás. Remek alkalom ez arra, hogy megismerjük egymást. Több olyan játékos van, akivel a csapattársak és jómagam is most találkoztam először. Készülünk állapotfelmérésre, lesz edzés is, de még csak rávezető jellegge” – nyilatkozta a fiatal edző, akinek edzőként ez az első éve az NB I-ben.

Gurics Attila, a DKKA menedzsere közölte, az előző szezon nyolcadik helyénél jobb szerepléssel a középmezőny elejére szeretnének majd felzárkózni.

A Dunaújváros saját sportcsarnokának felújítása miatt Érden játssza a 2020-21-es idény hazai mérkőzéseit.

Kiemelt fotó: Facebook/Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia – DKKA