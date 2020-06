Ilyen egy pusztító, együtéses KO

Szombaton este Mexikóvárosban rendeztek egy bokszgálát, melyen a 25 éves Sergio Sancheznek sikerült magára irányítania a figyelmet. A pehelysúlyú ökölvívó Gustavo Pina ellen lépett szorítóba, a találkozó pedig már a harmadik menetben véget ért, amikor Sanchez egy balos felütéssel a padlóra küldte riválisát, egyből látszott, hogy itt számolni sem kell majd a vesztesre.

A stunning knockout on the @trboxing #NavarreteLopez undercard last night!!!

Sergio Sanchez flattened Alan Pina with a savage left uppercut in the 3rd round of their bout👊🥊#SimBoxx pic.twitter.com/JLh4jd7Lt2

