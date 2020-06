Agyonlőttek egy korábbi sportolót az amerikai tüntetések során

38 éves korában meghalt Chris Beaty, korábbi amerikai focista. Játszott a gimnáziumi, majd az indianai egyetemi csapatban is 2000 és 2004 között, ezután a civil életben helyezkedett el, több éjszakai bárja is volt.

A Yahoo cikke szerint szombaton kapott több lövést és belehalt a sérüléseibe.

We are saddened by the tragic loss of Chris Beaty.

RIP #96. pic.twitter.com/WzMALbmLhS

— Indiana Football (@IndianaFootball) June 1, 2020