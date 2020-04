A sport nem hagyja magát: ha kell, akkor otthonról versenyzünk

A koronavírus-járvány egyik pillanatról a másikra teljesen leállította a sportéletet, amely azóta alternatív utat tör magának: először az esport indult világhódító útjára, majd az online versenyek. A magyar karatésok után az elmúlt években feltörő dartsosok is otthon versengenek és ki tudja, mi lesz a következő kreatív megoldás.

A világon már tényleg csak pár olyan esemény van, amit nem söpört el a világjárvány, a magyar erősemberek versenyei mellett lehet követni még a fehérorosz, a nicaraguai, a türkmén vagy épp a tádzsik focibajnokság történéseit.

A többieknek maradtak a különböző karanténkihívások, mint például a vécépapírral való dekázás, vagy a teniszes őrület, amit Roger Federer indított útjára. Jók ezek a videók, meg abba is jó belelátni, hogyan edzenek otthon a profik, de azért az idő előrehaladtával ezek sem túl izgalmasak már. Mi marad akkor a sportkedvelőknek?

Virtuális versengés

Évek óta vitáznak róla, hogy az esport és a hagyományos sport mennyire fér meg egymással, de a pandémia jókora lökést adott a virtuális versenyeknek. Miután a világ legnépszerűbb technikai sportja, a Forma-1 is kénytelen volt elhalasztani a szezonkezdést, a rajongók versenyszomjára hívták életre a virtuális bajnokságot. Kezdetnek inkább csak cirkusz jutott az embereknek, de a második futamra egész pofás mezőnyt hoztak össze és bár még mindig egy videojátékról beszélünk, a drukkerek ebben is el tudtak merülni valamelyest.

Hasonló a helyzet a focistáknál, bár a futballcsapatok annyi előnnyel indultak, hogy a FIFA sorozat rettentő népszerű. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb klubnak már eleve van esport-csapata is. A virtuális NB I küzdelmeinek nézőtábora cirka 20 százalékkal nőtt, sőt a legalacsonyabb osztályban új csapatok is felbukkantak. Ezen a téren egyértelműen megugrott a népszerűség.

Persze a klubok maguk is igyekeznek új ötletekkel előrukkolni, az Újpest FC fiatal középpályása, Csongvai Áron például egy pizzáért hívja ki más együttesek futballistáit, amit a lila-fehérek közvetítenek is természetesen. A márciusi jótékonysági bajnokságon részt vett Banai Dávid (Újpest), Bobál Gergely (ZTE), Bognár István (MTK), Gazdag Dániel (Budapest Honvéd), Varga Kevin (DVSC) és Vernes Richárd (Vasas) is, vagyis tényleg elmondható, próbálkoznak a magyarok.

Hasonló megoldás felé húznak az NBA-sztárok is. Akadnak olyanok, akik csak simán a streamelés felé kezdtek kacsingatni, az ESPN-en már az sem meglepő, ha arról jelenik meg videó, ahogy a kosarasok beszólogatnak egymásnak egy-egy ilyen élő adás közben.

Az NBA-sek egy komoly 2k20-versenyt is letoltak már Kevin Duranttal (Brooklyn Nets), Devin Bookerrel (Phoenix Suns), Trae Younggal (Atlanta Hawks), Donovan Mitchellel (Utah Jazz) és Zach LaVine-nel (Chicago Bulls). Booker nyert, aki 100 ezer dolláros nyereményét jótékonyra célra ajánlotta fel.

Ugyanígy tettek az NFL-ben is, több már visszavonult amerikaifocistával, köztül Michael Vickkel indult egy Madden 20-torna, amely egyben jótékonysági gyűjtés is volt a koronavírus miatt hátrányos helyzetűvé vált családok számára.

Sokan választották a virtuális megoldást, mert bár nem pótolja teljesen az eredeti élményt, elérhető és szórakoztató pótlás lehet az arra fogékonyaknak. Akadtak viszont olyanok is, akik túljártak a pandémia eszén.

Sakk-matt a járványnak

Talán a legkézenfekvőbb sportág, amit otthonról is lehet űzni a sakkozás. A játékhoz különböző programok is készültek az évek során, sőt az online versenyzést sem tegnap találták ki. A sakk-vb egyébként sokáig tartotta magát a koronavírussal szemben, ám a járvány végül mattolta, így nem tudták befejezni a tornát. Mindez azonban nem állította le a férfi világbajnoki címet 2013 óta védő Magnus Carlsent: online versenyt szervezett a világ nyolc legjobb játékosának részvételével.

A sakkozásnál több helyet igényel, viszont egyre népszerűbb az otthoni maratonfutás. Az első próbálkozó egy francia férfi, Elisha Nochomovitz volt, aki egy hétméteres erkélyén futott több mint 42 kilométert 6 óra 48 perc alatt. A kezdeményezése nagy siker lett, egyre többen vállalkoztak hasonlóra és voltaképpen semmi nem kell hozzá, csak egy futógép (vagy erkély/terasz) – és persze rengeteg idő, edzés és türelem.

Ennél már több helyre van szükség a karatéhoz, de a Magyar Karate Szövetségnél erre is találtak megoldást. A sportágban ugyanis nem csak az egymás elleni küzdelmekben mérik össze tudásukat a versenyzők, hanem formagyakorlatokban, úgynevezett katákban is. Ilyenkor lényegében egy sok mozdulatból összeálló álló technikai bemutatót értékelnek a bírók és a szövetségnél kitalálták, hogy ezt valójában otthonról is meg lehet mutatni. Az ötlet egyébként létezett már korábban, a nemzetközi szövetség honlapján több összefoglaló is készült a világ minden táján versengő karatésokról.

Magyarországon húsvétkor 23 fiatal karatés részvételével lezajlott az első online verseny és akkora sikert aratott, hogy a pandémia idején minden hétvégén sor kerül majd rá.

Biztos, hogy nem a magyar karatésoktól származik az ötlet, de szerdán bejelentette a darts első számú szervezete, hogy szintén online versenyt hirdet. A PDC 128 Pro Tour-kártyával rendelkező játékost hívott meg, ezek közé tartoznak a sportág legnagyobb ászai, mint a világelső Michael van Gerwen, vagy az aktuális világbajnok, Peter Wright. Az ötlet lényege, hogy voltaképpen a dartsban is csak saját magával foglalkozik egy-egy versenyző, végeredményben nem muszáj, hogy ugyanannál a táblánál álljanak, ugyanabban a szobában.

A PDC Home Tour ad valami néznivalót a sportrajongóknak, ezen kívül lehetőséget biztosít a játékosoknak, hogy tétmérkőzésekkel készüljenek fel a versenyszezon folytatására

– idézi a Barry Hearnt, a PDC elnökét a szevezet honlapja.

Pénteken kezdődött a sorozat, 32 estén át tart majd a csoportküzdelem, minden este négy játékos részvételével, a továbbiakat azonban még nem közölték a verseny szervezői. Volt már kilencnyilas, azaz tökéletes kör is:

Dolgoznak már a kerékpárosok virtuális versenyén is, amelyben otthon tekernek majd olyan sztárok, mint Vincenzo Nibali, vagy Primoz Roglic. Az online körverseny szerdán indul az előzetes tervek szerint és magyar érintettség is van, Valter Attila is rajthoz áll.

A sportvilág nem hagyja két vállra fektetni saját magát, bár az eszközei továbbra is szűkösek. Arra ugyan hiába várunk, hogy minden sportág találjon megoldást, ahogyan az sem lenne szórakoztató, ha Conor McGregorék videojátékokban agyabugyálnák egymást (bár a nézettség e ennek is biztosan meglenne), de apránként egyre több kreatív megoldás jön össze. Ez a sport ereje, amit még egy pandémia sem tud elvenni az emberiségtől.

Kiemelt képen Peter Wright, a darts jelenlegi világbajnoka. Fotó: Elmar Kremser / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance