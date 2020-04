Egy válogatott tornász is megfertőződött a koronavírussal

A Magyar Torna Szövetség közleményben jelezte, a válogatott versenyzők és edzők ellenőrzése két személy esetében is pozitív koronavírus-eredménnyel zárult.

A Magyar Torna Szövetség kérésére tesztelték koronavírusra a versenyzőket és edzőket, egy tornász és egy tréner tesztje pozitív lett, ők tünetmentesek, mindenki más tesztje negatív. A MATSZ azonnal intézkedett, és kedden délután már fertőtleníttette a Tornacsarnokot saját költségén.

A sportolók természetesen a Nemzeti Sportközpontok eljárásrendjének megfelelő negatív tesztek megléte esetén mennek edzeni. Az tréningek során eddig is, és a jövőben is a legszigorúbb intézkedéseket tartják be, az edzés előtt testhőmérséklet mérésére kerül sor, a szereket és öltözőket állandóan fertőtlenítik, mindössze 5 fő tartózkodhat egyszerre a teremben, illetve senki sem utazhat tömegközlekedéssel” – olvasható a szövetség közösségi oldalán.

Kiemelt fotó: Magyar Torna Szövetség