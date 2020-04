Miért a fránya zöld asztal döntött a sport helyett?

Egyelőre úgy tűnik, nem jött össze Tor Odvar Moen nagy álma, hogy a Siófok KC női kézilabdacsapatát bejuttassa a Bajnokok Ligájába. Hiába álltak ugyanis a bajnokság második helyén a siófokiak, az MKSZ döntése miatt várhatóan jövőre is csak az EHF-kupában indulhatnak.

Az volt Tor Odvar Moen nagy álma, hogy utolsó siófoki szezonjában Bajnokok Ligája-induláshoz segíti kézilabdacsapatát. Ezt a pályán nem tehette meg, ugyanis a magyar szövetség csütörtökön úgy döntött, befejezi a 2019-2020-as szezont, nem hirdet eredményt, és a klubok a tavalyi szereplésük alapján indulhatnak majd a jövő évi nemzetközi sorozatokban.

Nincsenek szavak a csurgói kézisek sportszerűségére A klub nyílt levélben felajánlotta az EHF-kupában való indulás jogát a Gyöngyösnek.

Ez rossz hír a második helyen álló Siófoknak, hiszen tavaly csupán bronzérmet szerzett, azaz nagy valószínűség szerint ismét csak az EHF-kupában léphet pályára.

„Mindenekelőtt azt mondhatom, jó döntés volt lefújni a bajnokságot. Az egészség és a biztonság a legfontosabb.

Ugyanakkor nem értek egyet azzal, hogy a tavalyi végeredmény határozzon a kupaindulásról. Azt hiszem, más megoldást kellett volna találni, hogy az fránya zöld asztal helyett a sport döntsön

– nyilatkozta a norvég sajtónak.

Moen csapata jó idényt futott, ugyan a bajnokságban hét ponttal kevesebbet gyűjtött a Győri Audi ETO KC-nál, de két mérkőzéssel kevesebbet is játszott.

„A szezon 70 százalékát befejeztük, a legjobb csapatok ellen játszottunk. Az ETO és az FTC ellen megszerezhető nyolc pontból öt mienk lett. Ez így nagyon frusztráló számunkra” – mondta.

Ugyan július elsejétől hazatér, és a Molde edzője lesz, azt nem tudja, hogy lesz-e még lehetősége siófoki kispadon ülni. Az EHF-kupában ugyanis még lehetnek mérkőzések.

„Várjuk az Európai Kézilabda Szövetség döntését, ott még mindig azt gondolják, hogy az EHF-kupa négyes döntőjét júniusban meg lehet rendezni. De nehéznek tűnik, így lehet, a török Kastamonu Belediyesi elleni negyeddöntő volt az utolsó meccsünk a sorozatban” – tette hozzá.

Moen egy véletlen folytán jelenleg Norvégiában van, ugyanis a márciusi szünet alatt hazament, még éppen azelőtt, hogy a koronavírus-járvány miatt szinte minden európai ország utazási korlátozásokat vezetett be. Így ő is hazájában ragadt.

Meglepetés és csalódottság

A Siófok KC honlapján három játékos is elmondta a szezonzárással kapcsolatos véleményét.

„Természetesen abszolút egyetértek azzal, hogy befejezettnek nyilvánítják a bajnokságot. Az emberek egészsége mindennél fontosabb! A módjával viszont már nagyon nem értek egyet! 18 mérkőzést lejátszottunk a 26-ból, és most a tavalyi év eredményeit veszik számításba, ez számomra teljesen érthetetlen. Miért nem vettek példát más ligáról, például Dániáról vagy Norvégiáról? Két éves szerződésem van a Siófokkal, a mi közös álmunk a Bajnokok Ligája volt. Természetesen továbbra is mindent meg fogok tenni a klubért, mindegy hogyan hívják a sorozatot, legyen az Bajnokok Ligája vagy EHF-kupa. Egy álom most összetört, mert megérdemeltük volna a BL-helyet, megdolgoztunk érte! Most egyelőre várjuk, hogy az EHF milyen döntést hoz. Én személy szerint edzek tovább amennyit csak tudok, ha véget érnek ezek az nehéz mindennapok, akkor szeretnék a lehető legjobb formában lenni” – nyilatkozta Simone Böhme.

„Meglepődtem a döntés hallatán, csalódott vagyok, mert a felkészüléstől kezdve rengeteget dolgoztunk mi játékosok, edzők, stábtagok, a klubban mindenki azért, hogy a céljainkat megvalósíthassuk. Most úgy érzem, hogy minden kárba vész. Nem túlzás azt állítanom, hogy szomorúságot, csalódottságot, elkeseredettséget tapasztalok a csapattársaimon, illetve a klub dolgozóin is. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a teljesítményünkkel megmutassuk és bebizonyítsuk, hogy milyen erőt képviselünk. Összetartó csapat vagyunk és képesek vagyunk egy újabb remek szezont produkálni” – mondta Hársfalvi Júlia.

A horvát Andrea Kobetic így vélekedett:

Kiemelt fotó: Facebook/Siófok KC