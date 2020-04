Siófokon megdöbbentek a kéziszövetség döntésén

Várható volt, hogy Siófokon nem lesznek boldogok attól, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség úgy vetett véget a szezonnak, hogy nem hirdettek bajnokot és kiesőt sem, és az előző idény végeredményét veszik alapul a nemzetközi kupaindulás szempontjából.

A Siófok KC megdöbbenéssel fogadta az MKSZ döntését, klubunk hivatalos állásfoglalása a következő napokban várható

– közölte a siófoki klub a honlapján.

A női kézilabda NB I-ből egy csapat jut be automatikusan a Bajnokok Ligájába, ez a bajnok, amely tavaly a Győr volt, az ETO most is vezette a bajnokságot. A második magyar induló szabadkártyával vehetett részt a BL-ben, amit az MKSZ kért, ugyanakkor ahogy a Nemzeti Sport cikke is emlékeztet rá, míg egy éve az FTC, a Siófok és az Érd számára is igényelt a szövetség – a Ferencváros kapta meg –, addig az európai szervezet módosítani fog, így már csak egy klubot lehet jelölni erre a lehetőségre. Ezért is érdekes, hogy nem a mostani szezont – amikor a Siófok előzi is a Fradit, valamint az egymás elleni eredményben is jobban áll riválisánál –, hanem a 2018/19-est veszi alapul az MKSZ, amikor az FTC lett a második, az SKC pedig harmadik.

A férfimezőnyben a gyöngyösiek csapatkapitánya, Németh Tamás emelte fel a hangját. A gyönygösiek a harmadik, azaz európai kupaindulást érő helyen álltak, ám mivel a mostani idényt semmisnek tekintik, így ugrott számukra a nemzetközi porond, egy éve ugyanis hatodikak voltak – az első öt indulhat Európában.

