Szilágyi Liliána: Ki vagyok én, hogy magamat sirassam a koronavírus miatt?

Tavaly október 1-jén jelentette be, hogy pikáns módon Hosszú Katinka korábbi férje, Shane Tusup irányításával készül a tokiói olimpiára. Hogyan találtak egymásra?

2012, az első olimpiám óta figyeltem hogyan dolgozik Shane. Tisztában voltam vele, ő is figyelt engem, mint edző a konkurenciát. Az évek alatt olykor beszélgettünk úszásról, technikáról, de semmi több. Amikor tavaly hallottam, hogy edzői karrierje folytatása mellett döntött, gratuláltam neki.

Facebookon?

Majdnem – Instagramon írtam rá. Aztán szó szót követett. Tény, sokszor eljátszottam a gondolattal, milyen lehet vele dolgozni. Az élet úgy hozta, hogy októberben realizálódhatott az álmom.

Nem sok jót jósoltak a kapcsolatuknak: az olasz Ilaria Cusinato novemberben, Bujdosó Zsombor idén januárban elégelte meg a közös munkát a keménykezűnek és kemény hangúnak ismert Shane Tusuppal. Szilágyi Liliána meddig tart ki?

Valóban sokan kétkedve fogadták, hogy beszálltam ebbe a projektbe, de mindenképp tisztáznék valamit. Shane és az én személyiségem egy valamiben tökéletesen hasonlít egymásra: mindketten szenvedélyesek, jellemzően impulzívak vagyunk, de a többség ezt félreértelmezi.

Nem lehet, hogy pont ezért fogadták többen is kétkedéssel a párosukat, jósolták a közös munkát kérészéletűnek?

Lehet, de nem lesz igazuk.

Az amerikai edző mégiscsak úgy vonult be a magyar köztudatba, mint aki nagyon érti a szakmáját, de brutál kemény edzéseket tart és olykor kendőzetlenül kemény, legfőképp hangos szavakat fogalmaz meg kritikaként a tanítványa felé.

Valóban irdatlan keményen edzünk. Amiről korábban azt hittem intenzív munka, az Shane-nél még a bemelegítést sem éri el. Viszont a másik állítást cáfolom. Eleinte vártam, hogy lesz egy-egy kirohanása, ehhez képest a parton harmonikus, már-már burokszerű edzéseket vezényel, ahol minden momentum tervszerű. Egyetlen hangos szó nincs, különösen nem negatív irányban.

Meglep, hiszen a magyar média Tusup számos performanszáról beszámolt. Tanult a kritikákból?

Rákérdeztem, hogy miért csinálta azokat a kirohanásokat. Azt válaszolta, azért, mert úgy érezte, ahhoz, hogy az adott pillanatban kihozza a maximumot Katinkából, épp arra volt szüksége.

2014-ben, az ifjúsági olimpián, nem egészen 18 évesen úszta élete legjobb idejét 200 pillangón (2:06,59, aranyérem). Akkoriban évek óta Turi György edzéseit látogatta. A szakemberek állították, megszületett az új Pillangókisasszony, már a 2016-os olimpiára fényes érmet vizionáltak. Aztán 2015-ben valami eltört.

2016-ban ezüstérmet nyertem az Eb-n, és azóta is számos döntőt úsztam világversenyen.

Valóban, de a hazai rendezésű 2016-os ezüstéremmel záródó londoni Eb-n sem sikerült 2:07 alatt célba érkeznie 200 pillangón.

Tény. Idő tekintetében az áttörés hat éve várat magára. Sokan azonban nem tudják, mi miért történt. 2016-ban olyan helyzetbe kerültem, hogy nagyon hirtelen fel kellett nőnöm.

Milyenbe?

Arról nem beszélünk. Majd a könyvemben megjelenik, ha megírom. Elégedjen meg annyival: az elmúlt három év útkereséssel telt, ami viszont hozzájárult a felnőtté válásomhoz.

Azt vágja fejből, hány edzőt fogyasztott el az elmúlt öt évben?

Így hirtelen? Fogalmam sincs. Egy-két embert nem is számítok annak, mert csak tűzoltásra ugrott be. De fontos; az edzőket nem mindig önszántamból cseréltem.

Akkor segítek: öt olyan szakemberrel dolgozott, akit mindenki jegyez.

Pályafutásom alatt talán Turinál dolgoztam eddig a legkeményebben. Vele alakult ki a legjobb edző-tanítvány kapcsolatom, neki nagyon hálás vagyok. Nyilván ez is kellett ahhoz, hogy életem eddigi legjobbját nála úsztam. Na, ő pont az az edző, akit nem önszántamból hagytam el. Fejem fölött hozták meg azt a döntést. De bárhogy is alakult, nézzük mindennek a jó oldalát: a sok edző mellett annyi mindent láttam, hogy ma már tudom, mire, kire van szükségem. Ez a tapasztalás is kellett ahhoz, hogy értékelni tudjam Shane munkáját.

Turi óta miért nem talált olyan edzőt, aki ki tudta volna hozni a maximumot a vitathatatlanul tehetséges, de a nyilatkozatai alapján mintha kissé öntörvényű lányból?

A sportszerető érdeklődő csak azt látja, hogyan teljesítek, majd utána még 180-as pulzussal miként nyilvánulok meg a medenceparton. Természetesen sportolóként ismernek. Azt csak kevesen tudják, az elmúlt években gyakran kerültem olyan helyzetbe, ahol első sorban az életben kellett helytálljak. Ezért az úszás maximum mentsvárat jelenthetett.

Holott a sport normál esetben örömforrás. Számomra az életemmel kapcsolatos önkifejezési eszköz. Ha az ember nem találja meg benne az élvezetet, akkor csak eredménycentrikus robottá válik. Csak csinálod szívtelenül, mindenfajta érzelem és szeretet nélkül.

Olykor ebből is kipréselhető valami jó, de a jó a világszínvonalúhoz kevés. Az igazán extrához, a nagy durranáshoz több kell. Amiatt kerestem folyton az új impulzusokat, hátha találok olyat, aki visszahozza a szívemet.

Tusup miben más, mint a többi?

Érzelemdús, szenvedélyes.

Meg munkamániás. Mennyit edz?

Napi nyolc órát. Ennyit soha nem tettem bele, főleg nem ennyire intenzíven. Normál esetben reggel 5-5.30-kor kezdünk három óra kondival.

A kondi mit takar?

Erősítés, nyújtás, súlyzós, funkcionális gyakorlatok, amelyek kifejezetten a pillangóra, az ahhoz szükséges technikára, izmokra vannak kihegyezve.

Utána?

8-9 között folytatjuk és délelőtt két órát, 5-6 kilométert úszom. Specifikusan és elég intenzíven. Utána pihi, ebéd, alvás. A délután megint attól függ, hogy mikor van pályánk. Ideális esetben 4-7 között újra cirka 5-6 km következik.

Kiemelte: ideális esetben. Mit jelent a nem normál eset?

Az edzésbeosztásunkat az befolyásolja, hogy mikor kapunk pályát. Tavaly előfordult, hogy hajnali háromtól súlyzóztunk, mert reggel 6-8 között jutott sáv az egri Bitskey Aladár Uszodában.

Elég brutálisan hangzik. Meddig bírta?

Csak öt, de szörnyen fájdalmas hét volt. Ez tényleg próbára teszi az embert, hamar kiderül mennyire akarja a sikert.

Ha viszonyítási alapnak tekintjük a Turi Györgynél eltöltött időszakot, úgy ott többet vagy kevesebbet úszott?

Métertávban többet, de kevésbé intenzíven.

Shane Tusup munkájának látható eredményeként január közepén a FINA Bajnokok Sorozatban 2:08.37 perces idővel megelőzte Hosszú Katinkát (2:08.56) és a 200 pillangó aktuális világbajnokát, Kapás Boglárkát is (2:09.91). A győzelmet, ahogy a többiek is edzésből aratta, viszont úgy, hogy decemberben még betegeskedett. Hogy élte meg?

Részsikerként. Egyben fontos visszajelzés, miszerint kezd beérni a munka, amit beletettünk. Úgy készültem rá mentálisan, úgy álltam oda a rajtkőre, hogy amit pillanatnyilag tudok, azt kiúszom magamból, aztán hogy ez mire elég, az eldől.

