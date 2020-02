Nem bírta a végét a Debrecen, elszállt a továbbjutás az EHF Kupában

Egy sok gólt hozó mérkőzésen játszott otthon a DVSC női kézilabdacsapata az EHF Kupában, ám mivel 34-32 kikapott a török Kastamonutól, így az utolsó forduló előtt eldőlt, hogy nem juthat tovább a csoportjából.

Egészen döbbenetes volt a debreceni mérkőzés első félideje, ugyanis a csapatok, ha nem is mindegyik támadásból dobtak gólt, de így is elég jó arányban találtak be a kapuba, így a szünetben 20-20 volt az állás.

A magyar csapat amiatt is bosszús lehetett, mert ugyan többször is vezetett négy góllal, mégsem tudta lerázni ellenfelét. És a második félidőben is végig szoros volt az állás, még ha gólból már kevesebbet láthattunk, elsősorban a kapusok feljavíulásának köszönhetően. Az utolsó tíz percbe érve több olyan momentum is volt, amikor a Debrecen elléphetett volna, de a sok hazai hiba miatt még a törökök támadhattak emberelőnyben a végén. 32-33-nál Arany Rebekára játszotta ki a DVSC a figurát, a vendégcsapat kapusa azonban védett, majd az újabb török gól után Elke Karsten még a ziccert is mellédobta. Nyerhető meccset veszített el a Debrecen otthon, két góllal ráadásul, ami azt is jelenti,

hogy pontszámban ugyan utolérheti a Kastamonut, az egymás elleni eredmények miatt már nem juthat tovább a csoportból.

A DVSC legeredményesebb játékosa a montenegrói Jelena Despotovic volt, aki 13 lövésből nyolc gólt szerzett, Kovács Anna 14-ből hétszer, Arany Rebeka hétből ötször volt eredményes.

Az Érd a hazai szoros vereség után idegenben sem tudott felülkerekedni az Odensén, a magyar csapat a hatodik perctől kezdve csak szaladt az eredmény után, a dánok pedig viszonylag simán nyertek 31-24-re. Tóth Gabriella hat, Kiss Nikoletta öt góllal zárta a meccset. Az Érd már nem nyerheti meg a csoportot, a második, továbbjutást érő helyért van versenyben.

EHF Kupa, 5. forduló A csoport:

DVSC Schaeffler-Kastamonu Belediyesi GSK (török) 32-34 (20-20) C csoport:

Odense HB (dán)-Érd HC 31-24 (16-9)

Kiemelt kép: MTI/Czeglédi Zsolt