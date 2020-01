Meghalt az NBA történetének egyetlen skót játékosa

A kosárlabda világát megrázta a hír, hogy mindössze 39 éves korában elhunyt az NBA történetének egyetlen skót játékosa, Robert Archibald.

Archibald a középiskolából került át az Egyesült Államokba, ahol a Memphis Grizzlies draftolta 2002-ben. Később a a Phoenix Sunsban, a Toronto Raptorsban és az Orlando Magicben is pályára lépett, összesen 44 mérkőzésen szerepelt, ezzel ő az egyetlen skót kosaras, aki az NBA-ben játszott.

basketballscotland are deeply saddened to learn of the unexpected passing of Scottish basketball legend Robert Archibald. Our thoughts are with Robert’s family and friends during this difficult time.

— basketballscotland (@basketballscot) January 25, 2020