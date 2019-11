Újra komoly meccsen bunyózik Habib Nurmagomedov

Habib Nurmagomedov menedzsere, az egyik legnépszerűbb MMA-s címmérkőzést kapott. Az eddig veretlen dagesztáni harcos április 18-án lesz kénytelen megvédeni bajnoki címét az oktagonban Tony Ferguson ellen, Brooklynban.

Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson targeted for UFC event on April 18 (@DamonMartin) https://t.co/6oQ7Yb3dJf pic.twitter.com/qCaBhHZwjZ

— MMAFighting.com (@MMAFighting) November 26, 2019