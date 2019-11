Lemaradt a fia első NHL-góljáról, mert éppen sörért állt sorba

Minden szülő rémálmai közé tartozik, hogy lemarad gyermeke egyik nagy pillanatáról. Ezen nem változtat az sem, ha a szóban forgó szülő fia már 29 éves és az NHL-ben játszik, márpedig Sherry Dowlinggal éppen ez történt.

A Dallas Stars csütörtök hajnalban a Calgary Flames ellen játszott, amikor a harmadik harmadban Justin Dowling indulhatott meg a jobb szélen. A center kivárt a végletekig, leültette a kapust, majd éles szögből a kapuba lőtt. Élete első gólját lőtte, erről azonban az édesanyja lemaradt, mivel éppen sörért állt sorba.

A kínt csak tetézte az amerikai televíziós társaság, amely értesült róla, hogy Dowling családja is kint van a meccsen és egy gyors interjúval dobták föl a közvetítést. Ekkor derült ki, hogy éppen lemaradt a büszke szülő a találatról.

Dowlingék örülhettek a végén, 3-1-re nyert a Dallas Stars. Közben zajlott az élet máshol is, a listavezető Washington Capitals szétlövésben győzöttt Philadelphia ellen, egymás után harmadjára kapott ki a Toronto Maple Leafs, amely kilencgólos összecsapáson maradt alul a New York Islanders vendégeként. A Vegas Golden Knights is rossz sorozatot hoz, már négymeccses nyeretlenségi szériánál jár, ezúttal saját közönsége előtt a Chicago Blackhawks múlta felül.

Eredmények – NHL, alapszakasz New Jersey Devils-Ottawa Senators 2-4

New York Islanders-Toronto Maple Leafs 5-4

Philadelphia Flyers-Washington Capitals 1-2 – szétlövéssel

Calgary Flames-Dallas Stars 1-3

Vegas Golden Knights-Chicago Blackhawks 3-5

Kiemelt kép: Gregory Shamus/Getty Images