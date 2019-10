Ha van videó, amivel be lehet mutatni a hoki lényegét, az ez

Valami különlegeset kell tenni ahhoz, hogy a rivális drukkerek megtapsolják az embert. Nos, a Minnesota Wild svéd jégkorongozójának, Joel Eriksson Eknek sikerült ezt bemutatnia: Kanadában, a Montréal Canadiens szurkolói hördültek fel többször is egymás után a 22 éves csatár miatt.

Eriksson azzal vívta ki ezt az elismerést, hogy háromszor is beleállt Shea Weber lövésébe.

Természetesen a hokiban is a szép gólok, a pazar cselek, vagy a hatalmas bodicsekek viszik el a show-t. Ugyanakkor a sportágat egy kicsit is jobban követőek egy jó ütemű blokk láttán is elégedetten tudnak csettinteni.

Erikssonnak már az első blokk is jól láthatóan fájt, a kommentátorok is megjegyezték, hogy nem eshetett neki túl jól, hogy a lövés útjába állt. Ez sem gátolta meg abban, hogy pillanatokon belül két újabb bombát blokkoljon, a harmadik után érkezett az igazán nagy elismerés a közönségtől. Mindezt ráadásul már 3-0-s hátrányban tette – a Minnesota végül 4-0-ra kapott ki.