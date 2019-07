A wimbledoni teniszbajnokság történetében először rövidítésben dőlt el az egyik mérkőzés döntő szettje, írja az MTI.

A füves pályás Grand Slam-tornán idén vezették be, hogy a döntő játszmában 12:12-nél tiebreak határoz a továbbjutásról, de mostanáig erre nem került sor.

A férfi párosok keddi nyolcaddöntőjében aztán a nyolcadikként rangsorolt ausztrál John Peers és finn Henri Kontinen duója így múlta felül a 12. helyen kiemelt Rajeev Ram, Joe Salisbury amerikai, brit kettőst. A rövidítés nem hozott izgalmas csatát, előbbi egység 7-2-re bizonyult jobbnak. A 7:6 (7-2), 6:4, 3:6, 4:6, 13:12-es (7-2) eredményt hozó találkozó egy perc híján négy és fél óráig tartott.

A little piece of history…

Our first 12-12 final set tie-break has taken place – and on Court 12 no less

Kontinen/ Peers defeat Ram/ Salisbury 7-6(2), 6-4, 3-6, 4-6, 13-12(2) pic.twitter.com/f52dQxO1mv

— Wimbledon (@Wimbledon) 2019. július 9.