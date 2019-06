Az amerikai nők hobbija lett beszaladni a pályára és megölelni egy baseballost

Furcsa jelenség ütötte föl a fejét az észak-amerikai profi baseball ligában (MLB), egymás után szaladnak be a nők a pályára, hogy megöleljék a Los Angeles Dodgers sztárját, Cody Bellingert. A 23 éves sportolót először vasárnap ölelte meg egy pályára szaladó, majd bizarr módon kedden megismétlődött a jelenet.

Az incidensek Bellingert is meglepték, aki második alkalommal már felhívta a hölgy figyelmét, hogy börtönbe kerül majd tettéért. A rajongó válaszként csak annyit mondott, megéri. A baseballos egyébként elég jól kezeli a helyzetet, udvarias ellenállással hárítja a pályára szaladók ostromát.

– mondta az esetről Bellinger.

Cody Bellinger wants to warn other fans thinking of going on the field for a hug: “I don’t think my hugs are that special to be honest, so for future reference my hugs aren’t that great so don’t rush me on the field.” #CodyLove 😂

— David Vassegh (@THEREAL_DV) 2019. június 23.