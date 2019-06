71 éve meghalt, de még mindig vagyonokat fizetnek a mezéért

Minden idők legdrágább sport nevezetessége lett George Herman “Babe” Ruth Jr amerikai baseball-legenda meze, amely rekordáron, 5,6 millió dollárért kelt el egy New York-i árverésen.

A Hunt Aukciósház vitte árverésre az 1914 és 1935 között aktív amerikai játékos mintegy 400 személyes használati tárgyát, amelyeket családja őrzött.

A szürke flanel mezt Ruth az 1920-as években viselte, és a Yankee Stadionban árverezték el. Gallérjába belevarrták a Ruth nevet és még most is az eredeti gombok vannak rajta – adta hírül a CNN hírtelevízió.

Babe Ruth jersey sold for $5.64 million today by @HuntAuctions, an all-time record for sports memorabilia sold at auction. Love the Lou Gehrig signed photo to Babe even more — went for $480,000. pic.twitter.com/meesjLUdOj

— Darren Rovell (@darrenrovell) 2019. június 15.