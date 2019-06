Szem nem marad szárazon: még a rivális játékos is megkönnyezte a teniszmeccs végét

Alighanem lejátszotta utolsó egyes mérkőzését Nicolas Mahut a francia nyílt teniszbajnokságon. A 37 éves játékos még nem jelentette be hivatalosan a visszavonulását, de már egy ideje pedzegeti, hogy hamarosan befejezi a profi sportot. Az alábbi történet pár napja történt ugyan, de a net most kapta fel és igazából hiba lenne nem beszámolni róla.

A szabadkártyával induló Mahut az első körben kétszettes hátrányból verte Marco Cecchinatót, majd Philipp Kohlschreibert győzte le három viszonylag sima játszmában. A harmadik fordulóban előnyben volt Leonardo Mayer ellen, de az argentin fordított, majd 3-6, 7-6, 6-4, 7-6-tal lépett tovább – majd kapott ki Roger Federertől.

Mahut elpityeredett, miközben a táskáját pakolta össze a meccs után, ekkor a pályára rohant a kisfia, akivel hosszan ölelkeztek. Ezt már Mayer sem bírta könnyek nélkül, majd a közönséggel közösen megtapsolta Nicolas Mahutot. Ez az idei Roland Garros egyik legmeghatóbb és legemlékezetesebb pillanata.

You maybe already saw this.

Tennis player Mahut losing at Roland Garros in front of his family, breaks down in tears.

His kid runs on court to hug him.

His opponent Mayer getting emotional.

Father and son walk away hand in hand.

Losing, winning, living.pic.twitter.com/YOE3ohKVGJ

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 2019. június 4.