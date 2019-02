James még sosem élt át ekkora verést

Az Indiana Pacers 136-94-re legyőzte a Los Angeles Lakers csapatát az NBA legutóbbi játéknapján,

a vendégek játékosa, LeBron James 16 éves pályafutása legnagyobb arányú vereségét szenvedte el.

Az indianapolisi összecsapáson a hazaiak kiemelkedően pontosan céloztak távolról, 34 hárompontos kísérletükből 19-szer gyűrűbe találtak, és összességében közel 56 százalékos eredményességgel tüzeltek a mezőnyből.

A Pacersben heten szereztek tíz pontnál többet, a csapat legjobbja Bojan Bogdanovic volt 24 ponttal. A Nyugati főcsoportban csupán a tizedik helyen álló kaliforniai együttesben James volt a legeredményesebb 18 pontjával.

A Lakers sztárja azért egy dolognak örülhetett a csúnya zakó ellenére, ugyanis ő lett a liga történetében az ötödik, aki 32 ezer pont fölé jutott.

Jelenleg 32 008 pontnál tart, nem kis nevek állnak már csak előtte: Michael Jordan (32 292), Kobe Bryant (33 643), Karl Malone (36 928) és Kareem Abdul-Jabbar (38 387).

A Nyugaton harmadik Oklahoma City Thunder sztárjai vezetésével győzte le 11 ponttal a sokáig jól játszó, vendég Orlando Magicet. A harmadik negyed elején még 12 pontos hátrányban álló házigazdáknál Paul George 39 pontot, míg Russel Westbrook 16 pontot, 16 gólpasszt és 15 lepattanót szerzett.

Utóbbi játékos sorozatban hetedik meccsén ért el tripla-duplát, ami korábban csupán Wilt Chamberleinnek, Oscar Robertsonnak és Jordannek sikerült a liga történetében.

A rekordot Chamberlein tartja kilenc meccsel.

#PaulGeorge scores 39 PTS with 8 REB in the @okcthunder home W! #ThunderUp pic.twitter.com/7RxI5w9GtS

— NBA (@NBA) 2019. február 6.