Cseh László odacsapna még Miláknak és Kenderesinek

A 33 éves Cseh László a DIGI Sport híradójának elmondta: kész arra, hogy pillangóban kivívja a világbajnoki részvételt – abban az úszásnemben, amelyben a magyarországi mezőny is félelmetes. És közben az is kiderült, hogy edzője, Plagányi Zsolt miért csak a kétszeres világbajnoknak engedi, hogy sapka nélkül ússzon.

„Amikor már a tricepszem is begörcsölt, meg utána a vádlim is, meg a talpam is, akkor úgy éreztem, hogy lehet, most itt a vége” – mondta az egyik reggeli fárasztó edzése után a Sport24-nek Cseh László, aki persze még nem vonul vissza, hiszen imádja az úszást, és bízik abban, hogy még lehet keresnivalója világszinten is.

De ehhez, először a magyar vetélytársainál is jobbnak kell majd lenni.

Március végén lesz a magyar bajnokság, ott be kell tudni kerülni a csapatba, nagyon erős a magyar pillangóúszó-mezőny, úgyhogy nem lesz könnyű dolgom, főleg úgy, hogy a tavalyi Eb-s időeredmények is nagyban számítanak. Tehát annál kell gyakorlatilag jobb időket elérnem, hogy a legjobb kettőbe bekerüljek

– mesélte a hatszoros olimpiai dobogós klasszis, akinek 100 és/vagy 200 pillangón a 18 éves Milák Kristóf, a 22 éves Kenderesi Tamás és a 25 éves Biczó Bence is várhatóan ellenfele lesz a koreai világbajnokság, aztán – remélhetőleg – a tokiói olimpia felé vezető úton.

Cseh László azonban idén is a tőle megszokott lelkesedéssel vetette bele magát a munkába. Persze, egyre jobban figyel teste visszajelzéseire, így a törökbálinti BVSC-s különítmény rangidősének néha 10 perccel hamarabb befejeződik az edzés, mint a többieknek.

Ő az egyetlen versenyző, aki sapka nélkül úszik az uszodában. A sapka mindenkinek kötelező, és amikor ezt kérdezgetik a gyerekek, akkor mondom, hogy erre az első világbajnoki egyéni érem, netán aranyérem után lehet visszatérni. Lacinál ez nem kérdéses, neki megvannak ezek az érmei

– mondta az indokolt kivételezésről Plagányi Zsolt, Cseh László edzője.