Jordan, Bryant, James sem tudott olyat, mint a Houston sztárja

Folytatta remeklését, és ezzel történelmi csúcsot állított be James Harden, az NBA-ben szereplő Houston Rockets sztárja.

Az előző idény legértékesebb játékosának (MVP) megválasztott klasszis a New Orleans Pelicans otthonában aratott 108-104-es siker alkalmával 41 pontot dobott, és kilenc lepattanó mellet kiosztott hat gólpasszt is,

ezzel sorozatban a hetedik mérkőzésén jutott el legalább 35 pontig és 5 gólpasszig, amire az NBA történetében mindeddig csak Oscar Robertson volt képes 1965-ben és 1967-ben.

👀 the BEST PLAYS from @JHarden13‘s last 7 games!

With tonight’s performance, Harden tied Oscar Robertson for the longest streak (7 games) with 35+PTS, 5+AST in @NBAHistory (Robertson did it twice). pic.twitter.com/goltK2IREX

— NBA (@NBA) 2018. december 30.