A székbíró könyörgött a teniszezőnek, hogy játsszon rendesen

Nick Kyrgios a teniszvilág legnagyobb talánya. Az ausztrál játékos ultratehetséges és, ha odateszi magát, akkor még eredményeket is fel tud mutatni. Viszont, ha nincs kedve játszani, akkor rossz nézni, amit művel, lényegében feladja a meccset.

Most is a US Open második fordulójában, szetthátrányban ellazázta a rivális, Pierre-Hugues Herbert egyik adogatását. Ekkor egy szusszanásnyi szünet következett és olyan dolog történt, amire most így hirtelen nem is nagyon tudnánk példát mondani.

Mohamed Lahyani, a székbíró lemászott a helyéről és arról győzködte Kyrgiost, hogy játsszon rendesen.

Never seen this before. Umpire had to get out of his chair and beg Nick Kyrgios to start trying in his match. pic.twitter.com/nk9k56yTrB

— Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) 2018. augusztus 30.