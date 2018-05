Hoki-vb: az oroszok most hattal is beérték

A dániai jégkorong-világbajnokság hétfői játéknapjának első mérkőzésein az eddig hibátlan oroszok a fehéroroszokat is kivégezték. A szbornaja ezúttal “csak” hat gólt lőtt, a franciák és az osztrákok ellen is 7-0-ra győztek.

Ez egyszersmind azt jelenti, hogy az oroszok nem kaptak gólt az első három meccsükön.

Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy most jön csaka a neheze: csütörtökön már a jóval erősebb cseh válogatott lesz az ellenfél és még hátra van Svédország, Svájc és Szlovákia is.

Russia Captain Pavel Datsyuk (@Datsyuk13) and Forward Maxim Mamin each picked up two goals in @russiahockey‘s shutout win over Belarus.

Take a look at some of the best plays of the game 👇 #IIHFWorlds pic.twitter.com/kgdFdqtiJ9

— IIHF (@IIHFHockey) 2018. május 7.