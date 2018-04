Egy futballvilág, ahol Magyarország az élmezőnybe tartozik

A magyar efutball-válogatott az Európa-bajnokság egyik legerősebb csoportját megnyerve menetelt a kontinenstorna negyeddöntőjéig. Az elődöntőbe jutásért játszott Olaszország elleni mérkőzés nem sikerült, ám így is van mire büszkének lennie a magyar küldöttségnek, hiszen a válogatottból négy játékos is bekerült a torna álomcsapatába, ketten kezdőként kaptak helyet a legjobb tizenegyben.

A mérkőzések a FIFA 18 játékon belül a Pro Clubs nevű játékmódban zajlanak, amelyben mindenki egyetlen karaktert irányít, vagyis összesen huszonketten – tizenegy a tizenegy ellen – játszanak egyszerre, mint a hagyományos futballban. A játékosok edzenek, fejlődnek, képességeket szereznek és külső szervezetek bajnokságaiban indulhatnak csapatukkal. A magyar válogatott a bajnokság legjobb játékosaiból áll, melyeket a bajnokság vezetői hívnak össze. A háttérről, az efutball mindennapjairól beszélgettünk Poór Tamással, a magyar válogatott egyik vezetőjével, egyben az MTK efutballcsapatának vezetőjével.

Mikor jelent Magyarországon az efoci?

A Pro Clubs mód 2009 óta része a játéknak, nekünk pedig 2016 novemberében pattant ki a fejünkből, hogy akár magyar bajnokságot is szervezhetnénk. Végül 12 csapat nevezett, két idény után pedig azt éreztem, hogy tovább lehetne lépni. A múlt nyáron hallottam, hogy az MTK eSport szakosztályt indít, megkerestem Deutsch Tamás elnököt és miután sikerült mindenben megegyeznünk, csatlakoztak a bajnoksághoz. Azóta több NB I-es klub is tagja a ligának, 30 csapatos a bajnokság és majdnem mindegyik szponzorált társaság.

Tegyük fel, hogy egyik nap arra ébredek, részt akarok venni ebben az egészben. Hogyan találok magamnak csapatot?

A legegyszerűbb a Facebookon megkeresni az e célra létrehozott csoportokat és ott kiírni, hogy szeretne játszani. A bajnokságnak vannak olyan résztvevői, amelyek kifejezetten az újoncokat keresik, így aki tényleg szeretne csatlakozni, talál magának csapatot.

Hogyan képzeljünk el egy edzést?

Ez csapatonként változik, nálunk az MTK-ban heti négy edzés van, ezek rendszerint két-három órásak. A játékon belül nincs edzésmód egyébként, úgyhogy meccselni tudunk és például mondhatom, hogy próbáljunk meg sok szögletet rúgni, hogy azt gyakorolhassuk. Olyan is előfordul, hogy a korábban említett csoportba beírja valaki, hogy szeretne játszani és úgy verődik össze néhány játékos. Szerencsére jó közösség alakult ki, barátságos a versengés.

Ennek köszönhető a válogatott legutóbbi jó szereplése?

Igen, mint mondtam, jó viszonyt ápolnak a csapatok egymással. Képességeket tekintve az élmezőnyhöz tartozunk, de nem a top kategóriába. A csapategység nagyon jó, miként a taktikai felkészültség is. Elég komolyan vesszük a versenyeket, meg szoktuk nézni az ellenfél meccseit és aszerint alakítjuk a taktikánkat.

Beszéljünk akkor az Európa-bajnokságról. Ezt hogyan kell elképzelni: el kell utazni valahová, vagy mindenki otthonról játszik?

A játék egyik szépsége, hogy nem kell fizikailag egy helyen tartózkodnia mindenkinek, hanem online kell csatlakozni. Ennek ellenére van „rendező ország”, de ez csak annyiban nyilvánul meg, hogy az adott ország oldalain vezetik fel az eseményeket.

Pedig tizenegy ember összehangolt munkájához elengedhetetlen a kommunikáció.

A Play Stationben van beépített team speak, vagyis a játékon keresztül tudunk beszélni egymással. Nincs szükség külön programra.

Ugyanúgy kell elképzelni egy Európa- vagy világbajnokságot, mint az igazi futballban? Gondolok itt a selejtezőkre, kiemelésekre, pontrendszerre…

Tulajdonképpen igen, a játék a valóságot hivatott modellezni. Ma már olyan sok csapat van, hogy selejtezőket is tartanak. A 2016-os Európa-bajnokság mintájára 24 csapat szerepelt az idei kontinenstornán, így a négy legerősebb csoportharmadik is továbbjutott. Mivel fura módon csak a selejtezőkön van kiemelés a legutóbbi versenyt figyelembe véve, bárkit kaphattunk a csoportunkba, kemény is volt ez a négyes. A legjobb négy közé Törökország és Izrael is kvalifikálta magát a csoportunkból.

Milyen időközönként van vb és Eb?

Minden évben van egy Európa-bajnokság és egy világbajnokság. A magyar válogatott először a 2017-es vébén indult, ahol sajnos a csoportmérkőzéseken csúnyán elvéreztünk. Az idei Eb-n sikerült javítani.

Hogyan kell elképzelni egy válogatottat? Ki dönti el, ki szerepel és milyen alapon?

Minden ország bajnokságának vannak vezetői, ők válogatják ki a liga legjobbjait. Ahogyan a valóságban, összeáll egy 25 főből álló keret és velük vágnak neki a selejtezőknek. Magyarország esetében négy ilyen vezető van, mondhatni négy szövetségi kapitányunk van. Részletes statisztikát vezetünk mindenről, így szigorúan ezek alapján hívunk meg játékosokat. Amikor valaki jól teljesít, meghívjuk néhány edzőmeccsre és ha tetszik, amit látunk, éles meccsre is behívjuk. Az is segít, hogy a legtöbb csapat streameli a meccseit, így ezeket is vissza tudjuk nézni.

Kivel játszanak ezeken az edzőmeccseken a jelöltek?

Kétlépcsős kiválasztási rendszerünk van. A válogatott mellett létezik egy U21-es válogatott is, ami természetesen nem az életkori megszorítás, hanem egy tartalékcsapat. Ide szoktuk meghívni azokat, akiket kinézünk és minden évben van egy U21-es világbajnokság is, ahol bizonyíthatnak. Érdekes módon Európa-bajnokság nincs a tartalékoknak.

Mindenkinek megvan a saját posztja, vagy mindenki „mindenes”?

A játékosok 90%-nak megvan az a pozíciója, ahol kiemelkedőt tud nyújtani, de ettől még képes lenne máshol is játszani. Általában ugyanott szerepelnek a játékosok, nem jellemző a cserebere.

Mekkora piaca van ennek itthon? Elképzelhető, hogy valakinek a hivatásává váljon az efutball?

Ettől még nagyon messze vagyunk, itthon az eSport még gyerekcipőben jár. Egyelőre nincs olyan anyagi háttér, hogy ebből bárki megéljen, ez csak egy hobbi. Ugyanakkor szépen fejlődik a magyar bajnokság, majdnem mindenkinek van szponzora.

Már-már azt is elmondhatjuk, hogy Európa rólunk vesz példát, mert a bajnokságunkban szerepel a legtöbb profi klub efutballcsapata. Egyre népszerűbb a liga, ez a nézőszámon is látszik: 8-10 ezer ember nézi meg a meccseinket, a tavalyi sorsdöntő Portugália elleni vb-selejtezőnket 47 ezren nézték élőben, ez a rekordunk is.

Szeretik, mert ebben több sikerünk van, mint a valóságban és lehet kinek szurkolni. Kiélhetik magukat, mert nem irreális az sem, hogy egy magyar csapat bejusson akár Bajnokok Ligájában a legjobb 16 közé.

Gondolom főleg a fiatalok között népszerű a játék.

Ez tűnik logikusnak, de nem így van! A magyar csapatok átlagéletkora 20-22 év körül van, a legfiatalabb játékosunk 12 éves, a legidősebb pedig 54. Alapvetően nyilván a fiatalabbakat mozgatja meg, ezért is éri meg az NB I-es csapatoknak a részvételt: jó reklám nekik, eljut a csapatuk ehhez a generációhoz, ha pedig eredmény is van, a szponzorok is könnyebben jönnek.

A valóságban sokszor egy jó teljesítménnyel felhívja magára a figyelmet egy játékos és záporoznak az ajánlatok. Ebben a tekintetben van hasonlóság?

Vannak megkeresések, sőt olyan játékos is szerepel a magyar válogatottban, aki már a Premier League-ben is megfordult. Általában egyébként szívesen maradnak a játékosok. A valóságtól egyébként nem állnak messze az online erőviszonyok sem. Dél-Amerikában nagyon népszerű a játék, illetve Nagy-Britanniához tartozó országok alapvetően erősek, tehát nekünk is előnyös, hogy ott játszhat válogatott játékos. A magyar bajnokságban viszont korlátoztuk a légiósok számát.

Hogyan tovább, meddig nőheti ez ki magát?

Mivel a bajnokság közösségi felületen fut, nem mindegy, ki, mit ír ki. Ezen a téren igyekszünk javulni, hiszen ahhoz, hogy a potenciális szponzorok be akarjanak fektetni ebbe a ligába, ahhoz piacképesnek kell lennünk. Eleinte több gondunk volt ezzel, akadt olyan játékos is, akit emiatt kénytelenek voltunk kitiltani. Az álom persze az, hogy legyenek profik, akik hivatásosként szerepelnek, de ez csak sok év múlva fordulhat csak elő, ha egyáltalán lesz ilyen valaha. Egyelőre ez mindenkinek szórakozás, persze pár perc hírnév, amikor 8-10 ezer ember az ő játékát dicséri.

(Kiemelt kép: AFP PHOTO)