Ugyanúgy edz az e-sportoló a magyar kluboknál, mint egy focista

Percenként akár 400 mozdulatot is végeznek billentyűzettel és egérrel, napi 8-10 órákat edzenek, a pulzusuk verseny közben pedig annyira meg tud emelkedni, mint egy maratoni futóé. A profi videojátékosokat érő terhelés sokkal komolyabb annál, minthogy pár virtuális karaktert ide-oda igazgatnak és bámulják a monitort, ezért van az, hogy nem tud igazán eredményes lenni az a játékos, aki a testét elhanyagolja. Egyre több sportklub áll be itthon is az e-sport mögé, és bizony több közös vonás van a klasszikus értelemben vett sportolók és e-sportolók közt, mint elsőre gondolnánk.

Ősidők óta folyó vita, hogy a sakk és a póker miért számít sportnak, most pedig itt vannak a videojátékosok, akik a külső szemlélő számára érthetetlen dologból űznek sportot: karaktereikkel egymás bázisát ostromolják, kattintgatnak és zongoráznak a billentyűzeten – hol van ebben mindaz, ami az izzadással és sajgó izmokkal járó fizikai munkával jár?

Minderre a vélekedésre rásegít az az (amúgy már rég megdőlt) sztereotípia, miszerint a gamer egy lusta, elhízott és egész nap a gép előtt ülő állatfaj.

Nem véletlen, hogy rengeteg kérdés, félreértés övezi a magának egyre nagyobb teret nyerő e-sportot (elektronikus sport), ami a magyar közbeszédben is utat tört magának annak kapcsán, hogy egyre több sportegyesület fedezi fel ezt a külföldön már dollármilliárdokat jelentő piacot.

Saját e-sport szakosztálya, sőt igazolt FIFA-játékosai vannak diósgyőri VTK-nak, az MTK-nak. A héten jelentette be az Újpesti Torna Egylet is, hogy csatlakozik a tendhez, első körben a virtuális labdarúgás és a FIFA játék felé orientálódva, nemsokára pedig bemutatják saját e-sportos szakosztályukat.

Múlt héten elindult a Budapesti Honvéd Sportegyesület (BHSE) e-sport akadémiája is, ahol a versenyezni vágyók elismert e-sportolók edzésein vehetnek részt, a legjobbak előtt pedig később megnyílhat az a lehetőség, hogy a Honvéd színeiben versenyezzenek játékosként.

E-sportolókból képezne kiberkatonát a honvédelmi miniszter Azok a fiatalok, akik ennyire otthonosan mozognak a kibertérben, más területen is segítségünkre lehetnek a későbbiekben, mondta.

ÉLSPORT ÉS E-SPORT EGYMÁS MELLETT

Számtalan példát lehet mondani Ázsiától Észak-Amerikáig, ahol sportegyesületek beleállnak az e-sportba és elkezdenek egy vagy több játékost, akár egész csapatot foglalkoztatni. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a cégeknek a hagyományos sportokhoz hasonlóan az e-sport is jó szponzorációs terep: egyes profi csapatokat leginkább hardvergyártók támogatnak, de gyakori az energiaitalos, ruházati, vagy akár autógyártó vállalatok mecenatúrája is.

„Jó példa erre a Dinamo Kijev, a Schalke, a PSG, a Manchester City, a Valencia, vagy épp a teljes MLS (Major League Soccer), ahol épp most indul a FIFA-bajnokság és minden csapatnak lesz FIFA játékosa. Szerintem piaci szempontból ez egy teljesen logikus lépés, és amellett még pozitív üzenete is van.

A sportklubok infrastruktúrája hasonlít az e-sport csapatok igényeihez, a kettő pedig így könnyen tud kapcsolódni, ráadásul új marketingeszköz, csatorna a fiatalok megszólítására.”

– mondta el nekünk ezzel kapcsolatban Hodozsán Dániel e-sport szakértő, az Egymillióan az Esportért Egyesület (Esportmilla) koordinátora és az Esport1.hu tartalomigazgatója.

Gergely István, a BHSE ügyvezető elnökének elmondása szerint a Honvéd akadémiája úgy fog működni, mint bármelyik más sportszakosztály: utánpótlást nevelnek, a legjobbakat csapatba szervezve pedig versenyeztetik.A klasszikus sport alapjaira szervezik az egész oktatást.

Ahogyan más sportágakban, itt is elképzelhető az az életpálya, hogy edzők, menedzserek egyengetik később akár teljes idős állásban is az e-sportolókat.

Tervezünk csapatokat indítani mindhárom játékban (CS:GO, LoL és FIFA), a csapatok tagjait pedig elsősorban az akadémiára járó tehetséges játékosokból válogatnánk össze, az edzők segítségével. Hogy pontosan ezek a csapatok mikor alakulnak meg, az a jelentkezők, a tehetségek, és a jövőbeni versenyek számától is függ. Ha eljutunk odáig, hogy már beszélhetünk profi versenyeztetett Honvéd E-sport csapatról, akkor a klub ugyanazokat a támogatásokat fogja nekik megadni, mint bármely más sportcsapatának. Gondolok itt az utaztatásra, edzőtáboroztatásra, fizikális és mentális felkészítésre.”

– árulta el nekünk a BHSE jövőbeli terveit Mezei Péter, az E-sport Akadémia szakmai vezetője.

DE MIÉRT KELL KONDIZNI?!

Az egyesület emellett kedvezményekkel is bátorítja a tanuló játékosokat arra, hogy mozogjanak, bármilyen furcsán is hangzik ez. Ugyanis csak az lehet igazán eredményes, akinek a fizikuma is rendben van.

Ahogy a már e-sportolókkal is foglalkozó Red Bull szakembere is felhívta arra a figyelmet: az egész játékos közösségben el kell terjeszteni az egészségtudatos hozzáállást, mert így nem csak a versenyzők teljesítménye válik jobbá, de megvédi őket az esetleges sérülésektől is, és attól, hogy idő előtt kiégjenek.

A testedzés nagyon befolyásolja az e-sportoló teljesítményét, hiszen egy komolyabb döntő akár 5-7 órára is elhúzódhat, amit végig koncentráltan, összpontosítva kell eltölteni, és a csapatjáték szünet nélküli agytornát jelent. Ehhez kell egy erős vázizomrendszer, bírnia kell a hosszútávú játékot a nyak- és a vállizomnak, jó vérkeringés szükséges a motorikus képességek és a kéz-szemkoordináció mozgósítására.

Folyamatosan 110 százalékot adni komoly kihívás, amihez már nem elég az, hogy akkor mondjuk kétszer annyit játszol minden nap, és majd hozzászoksz. Nem véletlen, hogy a profi csapatoknál már előírás a kötelező fizikai edzés, az összerakott étrend, hiszen a mentális és testi fittség ma már nélkülözhetetlen a sikerhez.”

– mesélte nekünk a profik módszereiről Hodozsán.

Kontinenseként eltérő, hogy mennyi a virtuális és fizikai edzés aránya egy e-sportolónál. Gép előtt legtöbbet egyértelműen az e-sport szülőhazájában, Koreában gyakorolnak, ez fel tud menni napi 12-14 órára is. Az európai, észak-amerikai csapatoknál pedig változó, hogy ki mennyi időt fordít edzésre. Jellemző az, hogy egy egész napi játékot egy egyórás erősítés, nyújtás szakítja meg. Négy alapvető pillérre támaszkodik egy profi gamer a felkészülés során:

jó minőségű tápanyag, elegendő pihenőidő, a mentális egészség és a fizikai állóképesség karbantartása, fejlesztése.

Pár érdekesség az e-sportolókkal kapcsolatban:

A legjobbak percenként akár 400 akciót is végrehajtanak billentyűzeten és egérrel, ez négyszer annyi, amennyit egy átlagos felhasználó elvégez. ez a mérőszám az APM (action-per-minute),

végrehajtanak billentyűzeten és egérrel, ez négyszer annyi, amennyit egy átlagos felhasználó elvégez. ez a mérőszám az APM (action-per-minute), Az egész munka aszimmetrikus, hiszen a bal és jobb kéz is más feladatra összpontosít, ugyanabban az időben az agy több része kapcsolódik be a tevékenységbe. Ehhez az asztali tenisznél is gyorsabb szem-kéz koordinációra van szükség.

A Német Sporttudományi Egyetem kutatóinak tesztjei szerint ugyanolyan magas játék közben az e-sportolók kortizol szintje, akár egy autóversenyzőé, a pulzusuk pedig akár 160-180-ra is felgyorsulhat a verseny hevében, ami a maratoni futókra jellemző.

Az e-sportolóknak is ugyanannyira fontos a megfelelő tápanyagbevitel, például ginszenggel serkentik az agyat. A céltudatosabbak kerülik a cukros üdítőket is , és inkább olyan természetes szénhidrátforrással élénkítik magukat, mint a banán, vagy a különféle müzlik, energiaszeletek.

, és inkább olyan természetes szénhidrátforrással élénkítik magukat, mint a banán, vagy a különféle müzlik, energiaszeletek. Mivel a játékosok jellemzően fiatal felnőttek, tinédzserek, szükségük van olyan szakemberekre, akik segítenek nekik megelőzni a depressziót, és kezelni a verseny során kialakult feszült helyzeteket. Csak egy érzelmileg stabil személyiség bírhatja hosszútávon a versennyel járó stresszt.

MÉG NEM TUDNAK ÉLSPORTOLÓKÉNT MŰKÖDNI

Ha a hagyományos sportok és az e-sport közti hasonlóságokat és különbségeket keressük, érdemes megjegyezni azt is, hogy míg a klasszikus fizikai sportokat űző élsportolók évekig edzenek, versenyeznek, addig a profi e-sportolók jellemzően hamar kiégnek, és 30. életévük környékén befejezik karrierjüket.

Hodozsán szerint ennek az egyik oka, hogy a videojátékosok esetében még nincsenek kiforrt módszerek erre az életpályára.

Ez egész egyszerűen azért van, mert a fiatal e-sportolók maguk sincsenek felkészülve, felkészítve a profi karrierrel járó létre, nincs még meg az a kialakult „know-how”, ami ahhoz kell, hogy egy játékos hosszú távon, több éven keresztül „élsportolóként” tudjon működni.

Persze a helyzet távolról se ilyen rossz, nézzük meg mondjuk a lengyel Virtus.pro CS:GO csapatát: hosszú évek óta profiként játszanak és már igen csak 30 körül vagy azon túl vannak. Lassan kialakul az a tudás, az az infrastruktúra, ami ahhoz kell, hogy a profik hosszú távon csúcsteljesítményre legyenek képesek.” – írja a jövőre nézve Hodozsán.

(Kiemelt kép: ThinkStock)