Simán kizúgott a női kézi-BL-ből a Ferencváros

A Ferencváros, miután egy héttel ezelőtt, Dabason 31-29-re kapott ki, 32-22-es vereséget szenvedett az orosz Rosztov-Don otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének szombati visszavágóján, így kettős vereséggel, 63-51-es összesítéssel búcsúzott.

Az FTC keretéből hiányzott a térdműtét után gyógyuló kapus, Szikora Melinda, így Bíró Blanka mellett a 17 éves Hadfi Grétát nevezték a posztra.

Az oroszok kapusa, Anna Szedojkina az első mérkőzéshez hasonlóan a visszavágót is remek teljesítménnyel kezdte, ezzel elbizonytalanította a vendégek fiatal szélsőit, csapata pedig fokozatosan növelte előnyét. Elek Gábor vezetőedző a 13. percben időt kért (8-5), ezután Marija Jovanovic góljaival próbálta tartani magát a magyar együttes, de az egyenlítésre nem volt esélye.

Támadásban hatékonyabb, védekezésben magabiztosabb volt az olimpiai és világbajnokokból álló Rosztov, ahogyan a dabasi találkozón is. Bár 13-10-nél még viszonylag szoros volt az állás, az oroszok ezután valósággal átrobogtak az FTC csapatán, és már a szünet előtt eldöntötték a meccset, illetve a továbbjutást (20-12).

A kihagyott helyzetek és a labdavesztések után nem reagáltak megfelelően a Ferencváros játékosai, a visszafutásaik nem voltak elég gyorsak, így a házigazdák sok könnyű gólt szereztek az első felvonásban.

A második félidő elején négy percig nem találtak be a vendégek (22-12). A 36. percben pályára lépett Hadfi Gréta, aki egy védéssel mutatkozott be, sőt mivel Katarina Bulatovic büntetőből fejbe dobta, a hazaiak montenegrói légiósát piros lappal végleg kiállították. Anna Vjahirjeva vezérletével őrizte a tekintélyes különbséget a Rosztov, ennek ellenére továbbra is nagy volt a küzdelem a pályán. A vendégek mindent megtettek a súlyos vereség elkerüléséért, sorozatban négyszer is betaláltak (28-21), de az utolsó három gól az oroszoké volt.

A hazaiak legeredményesebb játékosa Vjahirjeva volt, akinek mind a hét lövése gólt eredményezett, Julija Managarova öt kísérletből öt találattal zárt.

Eredmény, női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó: Rosztov-Don (orosz) – FTC-Rail Cargo Hungaria 32-22 (20-12)

a Ferencváros gólszerzői: Jovanovic 5, Kovacsics, Pena 4-4, Lukács 3, Szucsánszki 2, Schatzl, Hornyák, Faluvégi, Márton G. 1-1 Továbbjutott: a Rosztov-Don, kettős győzelemmel, 63-51-es összesítéssel

A Rosztov-Don története során először jutott négy közé a BL-ben, illetve elődjében, a BEK-ben, ez a Ferencvárosnak 2002-ben sikerült legutóbb.