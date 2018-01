AO: Babos tízezer néző előtt mutatott be óriási bravúrt

A legjobb magyar női teniszező a tizedik helyen kiemelt amerikai Coco Vandeweghe-t verte két szettben az ausztrál nyílt teniszbajnokság hétfői nyitónapján.

The upsets continue… @TimeaBabos ousts last year's semifinalist Coco Vandeweghe 7-6(4) 6-2. #AusOpen pic.twitter.com/sACpoOV8uR

A egy óra negyvenhat perces mérkőzés után Babos Tímea úgy nyilatkozott, elképesztő meccsen van túl.

Nagyon örülök, hogy így tudtam játszani! Már sokszor találkoztam TOP10-es ellenféllel, voltak esélyeim, döntő játszmákkal, stb. Ma hatalmas különbséget mutatott, hogy a fontos pontokat milyen jól és agresszívan játszottam meg. Végig hittem abban, hogy tudok győzni. Ez nagyon-nagyon fontos volt! Ezért is tudtam visszahozni az első játszmát. Azt gondolom, hogy az esőszünet is jót tett. Utána sokkal jobban játszottam, amúgy is szeretek fedett pályán teniszezni. Ez a mérkőzés nagyon pozitívan hat majd a mentalitásomra is. Boldog vagyok és örülök annak, hogy így sikerült játszani! Fontos pillanat az életemben. Tízezer ember előtt nyertem a Hisense Arena-ban, ez tényleg hihetetlen dolog, boldog vagyok!