Gyarmati Andrea: Superman a rendelőben

Valamint egy hadovás sármőr és egy hercegkisasszony.

Divat manapság szidni az orvosokat, megjegyzést tenni az egészségügyre. Én kicsit másképp látom a helyzetet. Igaz, a másik oldalon vagyok, és többek között abból is áll a munkám, hogy a mindennapjaimat aranyos gyerekek között töltöm.

Hogy olykor akadnak nehézségek, szerintem természetes. Nekem épp ezek legyőzése is ad gyakran szakmai örömet. Ma néhány olyan történetet osztanék meg, mely a gyógyításon és a segítségnyújtáson túl külön is megszépíti az életemet.

Tízéves forma, igazi „szeme se áll jól” fazon. Nagyon jóképű. Látszik, az lesz egész életben, és ezt tudja is. Bejön. Már nagyfiú olykor, ha nincs komoly baj, és az szerencsére nem szokott lenni vele, egyedül is ellátogat a rendelőbe. Néha az az érzésem, kisebb a baj, mint a körítés, valószínűleg lógna, és nem is érzi annyira rosszul magát, mint állítja. Most azonban piros a torka, köhög, hányingerre panaszkodik. Én pedig elhiszem, amit mond. Áll szépen, tűri a vizsgálatot, nyitja a száját, amikor kell. Szóval elvagyunk. Felírom a gyógyszert, megkérdezem, van-e pénz nála a kiváltásra. Bólogat lelkesen, hiszen ő már megbízható nagyfiú, és a szülei tudják, ha valódi a gond, úgyis hívom őket.

– Megbízhatsz bennem, Doktor néni – mondja, és rám villant egy elbűvölő mosolyt.

Igaza van, én is tudom, gyógyszerkiváltás és gyógyulás ügyben valóban megbízható. Nem így a hiányzások, pontosabban az igazolt napok tekintetében: abban eddig is szerette kitolni a határokat.

Elkövetem az alaphibát, és felteszem az álnaiv kérdést:

– Meddig akarsz otthon maradni, Lacikám?

Ami ugye azt jelenti: elég szerinted néhány nap, vagy legyen az egész hét?

Nem késik a válasz egy pillanatot sem:

– Végleg, Doktor néni – mondja, mintha ez lenne a világon a legtermészetesebb, de azért érzi, ez nem reális vágy, tehát hozzáteszi, ha az nem megy, akkor a héten.

Imádom, nincs mese, varázslatos egy pasi.

November végi rendelés. Zuhog a havas eső, ronda idő, dugig a rendelő. Amikor reggelente kinézek az ablakon, ilyen időben mindig azt gondolom, ha nem muszájna, ki se dugnám az orromat a lakásból. De, és teszem hozzá, hála Istennek, muszáj. Azt is gondolom, ilyenkor nem fogják a beteg gyereket se kirángatni otthonról, alig lesznek a rendelőben, ám annál több lesz a hívás.

Általában mellétrafálok.

A rendelés közepén érkeznek, jól beöltözve. Vastag nadrág, csizma, kabát, sál, sapka, kesztyű, ahogy kell. Így, téli szerelésben is látható, a kisasszony nagyon mutatós darab. Megállnak az édesapjával jó pár méterre tőlem.

– Pillanat, Doktornő, még nem vagyunk készen – szól az apuka.

Várok, hogy ugyan vajon mit kell még a vizsgálat előtt elintézni.

Nadrág letol, pörgős szoknya van alatta, csizma levesz. Apa zsebéből előkerül a pántos elegáns lakkcipő és a vastag pulcsi alatt takaros fehér blúz rejtőzködik.

Alig egy perc alatt teljes az átváltozás.

– Emma nem volt hajlandó elindulni, amíg mindent elő nem készítettünk az átöltözéshez, és azt mondta: én csak szép ruhába megyek a Doktor nénihez, mert másképpen nem illik!

És akkor a harmadik történet, az sem kevésbé szívet melengetően tanulságos.

Vizsgálat, beszélgetés a szülőkkel, és a végén az elmaradhatatlan matrica.

Némely gyerek pontosan tudja, hol tartom ezeket a kincseket, és akár már vizsgálat előtt húzná is kifele a felső fiókot. De rendet tartunk (már amennyire, és már amikor), a matricák a végén járnak. Igaz, akkor mindenkinek, aki igényli. Gyűjtők is akadnak a páciensek között, ők komolyan válogatnak, attól függően, melyik van már meg otthon, és melyik hiányzik még, vagy képezhet cserealapot. Segítek.

– Nézd csak – mondom –, adok neked egy szupermeneset, nemrég érkezett.

Rám néz. Leírhatatlan a tekintete.

– Ez – mondja nagyon tagoltan, mintegy csökkent értelmi képességemet is belekalkulálva a válaszba – nem a Superman, hanem az Amerika Kapitány, Doktor néni.