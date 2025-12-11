Coop: 30 éve a magyar családok szolgálatában

A Coop üzletlánc 1995-ben jött létre akkori ÁFÉSZ-ek összefogásával azzal a céllal, hogy a magyar fogyasztási szövetkezeti mozgalom hagyományait a 21. század elvárásaihoz igazítva, korszerű, versenyképes, ugyanakkor közösségi szemléletű kereskedelmi hálózatot építsen.

A kereskedelmi lánc elmúlt 30 évét a folyamatosan változó üzleti környezetnek való megfelelés, a fejlesztés és az innováció jellemezte, azonban a Coop életében állandóan jelen voltak azok az értékek – a minőség iránti elhivatottság, a felelős fejlődés, a magyar vidék iránti elkötelezettség, a hazai termékek támogatása, a közösségi szerepvállalás, a nemzeti öntudat és a teljesítmény elismerése –, amelyek három évtizede kötik össze az üzletláncot a szűkebb és tágabb környezetével, és amelyek megfelelő alapot jelentenek a következő 30 évre.

Minőség iránti elhivatottság



A Coop 1400 településen működő üzleteiben ma hetente mintegy 3,3 millió vásárlót szolgál ki, amelyből a törzsvásárlók száma eléri az egymilliót. Négy évvel ezelőtt indította el digitális törzsvásárlói applikációját, amelyet mára 220 ezren használnak.

Szolgáltatásfejlesztései révén 572 üzletében adhatják a vásárlók a használt étolajat, 1400 RePonton adhatják le az új típusú üveg-, alumínium- és PET göngyölegeket, és mintegy 1000 csomagautomatában vehetik át nem élelmiszer jellegű webes rendeléseiket.

A Coop kínálatában nagy hangsúlyt fektet a friss tőkehús, valamint zöldség-gyümölcs kínálatára, amit a vásárlók is értékelnek, amit jól mutat, hogy a bevásárlókosarak tartalmának mintegy 60 százaléka frissáru.

Felelős fejlődés

A 100 százalékban magyar tulajdonban lévő Coop az élelmiszerkereskedelem legnagyobb és legkiterjedtebb hazai szereplője. Az elmúlt három évtized alatt kezdeti 461 üzletének számát megháromszorozva mintegy 2100 bolttal rendelkezik. Az alapítás utáni első évben 43 milliárdos árbevételt ért el, 2024-ben már ennek húszszorosát, ami 860 milliárdot tett ki. Az üzletek mellett logisztikai központok, feldolgozóüzemek és gyárak szolgálják a lakosság élelmiszerellátását a legkisebb településeken is.

A fejlesztés folyamatos a modern, 21. századi vásárlási körülmények biztosítása érdekében. Ennek érdekében évente mintegy 100 üzlet újul meg a környezet- és energiahatékonysági szempontok figyelembevételével, és a digitalizációs technológiai lehetőségek alkalmazásával. A fenntarthatóság kiemelt szereppel bír a beruházások során, ennek egyik legjelentősebb eredménye, hogy 770 üzlet napelemmel felszerelt, amellyel a teljes hálózat energiafogyasztásának 23%-a megújuló forrásból származik. A fejlesztések nemcsak a nagyvárosokban tettenérhetők, több szupermarket-kategóriájú egység működik kisebb lélekszámú településen, sőt jelenleg országszerte 50 Coop Szuper Plusz egység is várja a vásárlókat, valamint Magyarország első éjjel-nappal üzemelő automata hibrid okosboltja Szegeden.

Vidéki elkötelezettség

A Coop üzletei minden második településen megtalálhatók, 2100 egységének több mint fele kis lélekszámú településeken, falvakban, községekben működik, amely jól mutatja a vidék iránti elköteleződését. Sőt vannak olyan települések, ahol szinte csak Coop üzletek biztosítják a vásárlás lehetőségét. A fejlesztések tehát nemcsak nagyvárosokban, hanem kistelepülésekre is kiterjednek. Az elmúlt két évben mintegy 461 üzlet újult meg 12 milliárd forint ráfordítással, melyhez a Magyar Falu Program forrásai is hozzájárultak. A beruházás révén 450 ezer ember életminőséfgének javításához járult hozzá a Coop, mintegy 2400 munkahelyet biztosítva. Ennek keretében 368 új állás jött létre, valamint 91 településen kispostai szolgáltatás, 145 üzletben közösségi tér is elérhetővé vált.

Hazai termékek támogatása



A hazai élelmiszeripar támogatása és a Magyarországon előállított termékek forgalmazása a Coop üzletpolitikáját az alapítás óta alapjaiban határozza meg. Csaknem 3000 beszállító partner több mint 95 000 hazai eredetű termék található kínálatában. A polcokon több mint 80 százalékos a Magyarországon előállított termékek aránya hazai előállítású, sőt mintegy 900 saját márkás termékkínálatában ez az arány a 90 százalékot is eléri.

E nemzetgazdasági szempontból is fontos téma támogatására 2006 óta minden évben elindul a Coop Rally az Agrárminisztérium fővédnökségével. A rendezvény célja a magyar élelmiszergazdaság népszerűsítése, a kiváló minőségű hazai termékek és a hazai gyártó üzemek bemutatása, megismertetése, valamint a magyar élelmiszer-előállítók és kereskedők közötti szakmai kapcsolatok erősítése. A rally-n évente közel 100 cég vesz részt, és amelyen a résztvevők évente 2200 milliárd forint termékértékesítést képviselnek.

Közösségi szerepvállalás



A Coop működéséből eredően a hazai közöségek mindennapjainak része. Vezetői és az általuk vezetett franchise cégek ezer szállal kötődnek a vidékhez, és aktívan hozzájárulnak a helyi élethez, így támogatnak lokálisan civil, sport és segély szervezeteket, rendezvényeket, közösségi, kulturális és gasztro programokat. Azonban a társadalmi felelősségvállalás nemcsak helyi, de országos szinten is működik.: A 15 éve működő Coop Segély Alapítvány eddig 185 millió forint támogatást juttatott az állami gondoskodásban élő gyerek, valamint a nehéz helyzetbe kerülteknek mind a 19 vármegyében.

Nemzeti büszkeség



A Coop nemcsak alapításnak 30 éves jubileumát ünnepli, hanem a Magyar Olimpiai Bizottsággal való stratégiai partneri kapcsolatát is. Ezzel a felek a hazai sport leghosszabb ideje tartó együttműködését tudhatják magukénak, amely idő alatt 164 érmet szerezett a Magyar Olimpiai Csapat.

Teljesítmény megbecsülése



A Coop 16 000 ezer alkalmazottjával maga is egy közösség, amelyben ugyanúgy támogatja és segíti munkatársait, mint a külső közösségeket. Családbarát munkahelyként rugalmas feltételeket biztosít a szülés után visszatérő nőknek és a kisgyermekes családok tagjainak.

A Bartolák Mihály Alapítványon keresztül eddig mintegy 450 fiatal tanulmányait segítette az üzletlánc, sőt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel együttműködve támogatja a kereskedelmi szakember utánpótlás gyakorlati oktatását is.

A Coop a következő 30 évben is azon dolgozik, hogy a legkisebb településeken éppúgy jelen legyen, mint a nagyvárosokban. A cél egy olyan hálózat, ahol a bolt mindig több, mint egy üzlet: a közösség része. És ahol közöség van, ott van egy emberi történet is, amely összeköti a múltat a jelennel.