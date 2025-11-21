otthonotthon 2025édesburgonya
Otthon

Sokan elkövetik ezt a hibát az édesburgonya tárolásánál

Getty Images
24.hu
2025. 11. 21. 07:12
Getty Images

A legtöbb zöldséggel ellentétben az édesburgonyát nem érdemes a hűtőbe tenni, írt róla a Nébih a Facebook-oldalán.

Ennek oka, hogy a hideg hatására rostossá válhat a zöldség, és gyorsabban megromolhat.

Ehelyett keressünk neki a konyhában egy száraz, sötét, hűvös helyet – tehát kerüljük a sütő és a radiátor közelségét – vagy tároljuk a kamrában felhasználásig

– írták.

Fontos tudni, hogy az édesburgonya a helytelen vagy túl hosszú tárolás következtében kicsírázhat. Ez azonban nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot (nem úgy, mint a hagyományos burgonya esetében), csak jelzi számunkra, hogy itt az ideje minél hamarabb felhasználni.

Kapcsolódó
Ne dobd ki a karfiol leveleit: erre használhatod fel
Azt is eláruljuk, mi a teendő, ha fekete pöttyöket látnánk a zöldségen.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

„Ez így nonszensz” – hónapokra bezárhatnak egy szórakozóhelyet, ha valakinél drogot találnak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik