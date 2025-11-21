Sokan elkövetik ezt a hibát az édesburgonya tárolásánál

A legtöbb zöldséggel ellentétben az édesburgonyát nem érdemes a hűtőbe tenni, írt róla a Nébih a Facebook-oldalán.

Ennek oka, hogy a hideg hatására rostossá válhat a zöldség, és gyorsabban megromolhat.

Ehelyett keressünk neki a konyhában egy száraz, sötét, hűvös helyet – tehát kerüljük a sütő és a radiátor közelségét – vagy tároljuk a kamrában felhasználásig

– írták.

Fontos tudni, hogy az édesburgonya a helytelen vagy túl hosszú tárolás következtében kicsírázhat. Ez azonban nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot (nem úgy, mint a hagyományos burgonya esetében), csak jelzi számunkra, hogy itt az ideje minél hamarabb felhasználni.