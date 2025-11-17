Ezt ne tedd az orchideával, mert biztosan elpusztul

Az orchidea egy viszonylag gyakran tartott és kedvelt szobanövényünk, de sokszor okoz fejtörést virágzásuk elmaradásának oka, esetlegesen megfelelőnek hitt ápolása ellenére is bekövetkező pusztulása, írja az Agroforum.

A lap cikke szerint a legtöbb esetben sajnos a növényt úgymond túlszeretjük, túlöntözzük, ezzel okozva nem kívánt elhalását. A gyökerek ugyanis az edényükben, tartósan álló víz hatására rothadásnak indulnak, mely végül a levelek és az egész növény pusztulásához is vezet. Az ilyen növények gyökere rendszerint megbarnul, elveszti eredetileg szürkés színezettségét.

Emiatt érdemes a növényt rendszeresen, de kisebb vízadagokkal öntözni, vagy öntözés után egy kis idővel a felesleges vizet edényéből kiönteni.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a növény gyökereit, melyek edényéből kilógnak, ne vágjuk le, hiszen ezekre a növényeknek, megfelelő fejlődésükhöz szüksége van. A levelek közül is csak azokat szükséges levágni, melyek már maguktól elsárgultak és leszáradtak, tették hozzá.

Az orchidea számára a 20-25 Celsius-fokos hőmérséklet az optimális, de virágainak képződéséhez elengedhetetlen az éjszakai, kissé hűvösebb körülmény biztosítása. A gondozás részét képezze továbbá a növény rendszeres átvizsgálása is, főként pajzstetvektől való mentességére kell feltétlenül odafigyelnünk, írták.