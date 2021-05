Öntsünk tiszta vizet a pohárba – A Fiskars öntözési útmutatója nyárra (x)

Nincs is jobb, mint egy frissítő zuhany egy meleg nyári napon. A gyep és a növények is pontosan így gondolják. A Fiskars öntözési útmutatójával a locsolás egy változatos, fenntartható küldetéssé válik otthonunkban és kertünkben egyaránt. A kertészek és a nagy becsben tartott kertjeik egyaránt meghálálják a gondoskodást.

A nyári perzselő hőségben, amikor az egész világ hűsítő zuhanyért vágyakozik, itt az idő, hogy megnyissuk a csapot, vegyünk egy mély lélegzetet és relaxáljunk. Legyen szó akár egyszerű kézi locsolásról, vagy igazi nagyszabású öntözésről kerti locsolótömlő segítségével, a Fiskars szakértői segítenek a locsolást a nyári napok fénypontjává varázsolni.

Trópusi monszun vagy szivárvány?

Mi a közös egy óriási kertben, tökéletes pázsittal és egy kis teraszon lévő virágágyásban: olthatatlan szomjúság a meleg nyári napokon. Mivel a növények nem tudják magukat öntözni, itt jövünk mi a képbe. Gyors zuhany, vagy gyengéd, simogató vízcseppek? Az állítható szórásmintájú öntözőfejjel a locsolást kreatív játékká alakíthatjuk, ahol a kertészek kedvencei a nekik leginkább megfelelő helyre kapják a vizet. A növények legtöbbjéhez, kisebb bokrokhoz, vagy magaságyásokhoz a legjobb választás az egyenletes zuhanyszerű öntözési minta. Az érzékeny palánták, fiatal növények friss ültetésekor érdemes váltani egy kíméletesebb öntözési mintára, amely a nap állásától függően akár szivárvánnyal is megörvendeztethet.

Tavaszi nagytakarítás nyáron

Nem kérdés, hogy a túl erős vízsugár tönkreteheti a veteményest. Amikor viszont a nap sugarai elérik a kerti kis házikó, vagy a garázs falait, egyértelművé válik az öblítő és lemosó mintázat célja. Legyen szó akár egy koszos kerti bútorról, kerékpárról, vagy virágporral beborított autóról, amint az öblítő funkció bekapcsol, a kerti padot, a sárvédőt és a szélvédőt gyorsan megszabadíthatjuk a levelektől és a virágportól. A kerti eszközök, amelyek még porosak, koszosak és várják, hogy újra használják őket, egy erős vízsugár segítségével újra készek az ültetésre. Ne felejtsük, egy hosszúra nyúlt ültetés után mindig mossuk le a padlót, kövezetet, illetve az ültető asztalkát is.

Az öntözés következő szintje

Ha csak kis kerttel rendelkezünk, akkor is képesek lehetünk túlnőni a határainkon, ami az ültetést illeti. A magaságyások vagy függőleges kertek létrejöttével a mini-kertek, balkonok a városi kertészetet egy magasabb szintre emeli. De hogy érjük el az akár több méter magasban lévő növényeket egy meghosszabbított kar nélkül? A válasz: az öntözőrudak. A kerti öntözőrudak használatával még a nehezen elérhető növényeket is könnyen locsolhatjuk. Nem is beszélve arról, hogy ezen könnyű, ergonomikus rudak segítségével a szinte elérhetetlen sarkokat is könnyen ki tudjuk tisztítani. Ez egy olyan nyerő locsolóeszköz, amely még az óriási kerttel rendelkezők számára is hasznos. Ők az öntözőrúdra, mint a tömlőkocsi meghosszabbított karjára is tekinthetnek. A tömlőkocsik vízszintesen elhelyezhetők, 360 fokban szabadon forgathatók, így képesek nagyobb területeket is öntözni. Öntözőrúddal kombinálva pedig a kerti locsolást egy magasabb szintre emelhetjük. Növény nem marad szárazon!

Minden csepp telitalálat

A nedves talaj egy igazi áldás a kertnek. Már a szaga is megelégedéssel tölti el a kertészt. Ha azonban szeretnénk valami igazán jót tenni a természettel, akkor egész egyszerűen csökkentsük a vízfogyasztásunkat. Például egy víztakarékos esőztető képes akár 20%-nyi vizet is megtakarítani használata során. Ez azt jelenti, hogy teljesen a kertgazda irányíthatja a folyamatot, akár még egy hűsítő fürdőt is megengedhet magának az esőztető alatt és ne felejtsük a hideg frissítő italt sem.

__________________________________________________________________________

Fibercomp öntözőfej, Multi

A nagyméretű és nagyon könnyű öntözőfej ötvözi a kényelmet a teljesítménnyel: 5 különböző öntözési mintával képes működni melyek között könnyen válthatunk. A víznyomás hüvelykujjal szabályozható. A markolat jó minőségű Fibercomp anyagból készült és kényelmes a használata a Softgrip kialakításnak köszönhetően. Csakúgy mint minden Fiskars öntözőfej, a multi öntözőfej is kompatibilis már gyártók termékeivel.

Öntözőrúd, 3 funkciós

A körülbelül 90 centiméter hosszú öntözőrúd 3 öntözési mintával működik. A szórófej forgatásával könnyen lehet váltani ezek között. A vízsugár hüvelykujjal szabályozható. A szórófej 180 fokban képes forogni, és ahogy a markolat, ez is kombinálható más öntözőfejekkel vagy locsolópisztolyokkal.