Milyen mosogatógépet vegyek? (x)

Ma a mosogatógép már nem luxus. Akinek van, nem is érti, hogyan élhetett eddig nélküle. Akinek még nincs, csak álmodik arról, milyen lehet, ha nem kellene mindennap mosogatással töltenie az idejét.

Hasznos tanácsok a mosogatógép kiválasztásához

A mosogatógépek eladásában nagy fejlődés figyelhető meg. Egyre többen vásárolnak a magyarok közül mosogatógépet. De mi ennek az oka?

A mosogatógépek ma már hozzátartoznak a standard modern konyhákhoz, több okból is. Amellett, hogy a mosogatás az egyik legkevésbé kedvelt tevékenység, a másik ok, hogy mosogatógépek használatával csökkentjük a konyhában töltött időt, valamint a víz és mosószer használatát is, vagyis időt és pénzt takaríthatunk meg.

Átlagosan egy ember egy héten körülbelül 4 órát tölt mosogatással, így mindenki számára nagy segítséget és megtakarítást jelentene egy mosogatógép beszerzése. Főleg azért, mert a tévhit ellenére ma már nem kell vagyonokat kifizetni egy mosogatógépért. A technológiai fejlődés és a gyártók közötti versengés miatt a mosogatógépek ára meglehetősen csökkent, és az utóbbi években mindenki számára elérhető készülékeknek számítanak.

De miért fektetnél be egy mosogatógépbe?

Egy átlagos mosogatógép, funkcióitól függően, egy mosási ciklus alatt 7-15 liter vizet használ el, vagyis kevesebbet, mint amennyit a kézi mosogatás során ugyanakkora mennyiségű edény esetén. Nem csak a vízfogyasztás, hanem a mosószer használata is csökken, miközben az edények mosása és fertőtlenítése hatékonyabb egy mosogatógéppel.

A mosogatógépek, mint az egyéb háztartásbeli gépek, különböző méretben és típusban kaphatóak. De mi a különbség az egyes modellek között? Egyáltalán milyen tulajdonságok alapján érdemes mérlegelni?

A mosogatógépek elhelyezés szerint lehetnek szabadonálló modellek, beépíthető és részben beépíthető mosogatógépek. Hogy mi a különbség köztük?

A szabadonálló modelleknek van teteje, előlapja stb., így gond nélkül magában is állhat a lakásban. Gyakran ezek a gépek pult alá építhetőek. A részben beépíthető modellek a konyhabútorral azonos frontot kapnak, de a kezelőfelület látszani fog. A teljesen beépíthető típusú gépek elejét teljesen el tudod takarni, olyan lesz, mint egy átlagos ajtó a konyhaszekrény soraiban. Ezt azért teheted meg, mert a gombok az ajtólap felső élén vannak, így eleganciát és modernitást ad a konyhának.

Ha nincs lehetőségünk szabadonálló és beépített mosogatógépet beszerelni, még mindig választhatunk kisebb, asztali változatot!

Hogy jobban megismerkedj a mosogatógépekkel és a legjobb döntés érdekében javasoljuk, hogy látogass el az eMAG.hu-ra és nézz körül, reméljük széles kínálatunkban te is megtalálod a számodra megfelelő gépet. Válaszd a takarékosságot és a kényelmet, szerezz be te is egy mosogatógépet!